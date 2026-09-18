25.000 Robo-Taxis für europäische Großstädte

Der US-Elektroautobauer Lucid Group und die europäische Mobilitätsplattform Bolt wollen gemeinsam selbstfahrende Fahrdienste in Europa aufbauen. Bolt plane den Einsatz von 25.000 vollautonomen Lucid-Fahrzeugen in europäischen Großstädten, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit.
Dies sei Teil eines Plans, die autonome Flotte von Bolt bis 2035 auf 100.000 Fahrzeuge auszubauen. Diese sollen auf einer künftigen Mittelklasse-Plattform von Lucid basieren und die „Hyperion“-Architektur für autonomes Fahren des Chipkonzerns Nvidia nutzen.
Die Partner wollen gemeinsam eine Plattform entwickeln, die für die Automatisierungsstufe vier ausgelegt ist. Damit können die Fahrzeuge unter bestimmten Bedingungen ohne menschliches Eingreifen fahren. Bolt will die Flotte besitzen und betreiben. Die autonome Sparte des Unternehmens soll die Anforderungen an Fahrzeuge, Software und Sicherheit festlegen und zudem die Infrastruktur sowie Partnerschaften mit Städten aufbauen.
Hart umkämpft
Der Markt für Robotaxis in Europa ist hart umkämpft. Die Unternehmen Uber, Verne und Pony.ai hatten im August selbstfahrende Dienste in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gestartet. Die Alphabet-Tochter Waymo testet autonome Fahrzeuge in München und plant einen Start in Deutschland für Ende 2027.
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