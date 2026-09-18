25.000 Robo-Taxis für europäische Großstädte

Die Partner wollen gemeinsam eine Plattform entwickeln, die für die Automatisierungsstufe vier ausgelegt ist. Damit können die Fahrzeuge unter bestimmten Bedingungen ohne menschliches Eingreifen fahren. Bolt will die Flotte besitzen und betreiben. Die autonome Sparte des Unternehmens soll die Anforderungen an Fahrzeuge, Software und Sicherheit festlegen und zudem die Infrastruktur sowie Partnerschaften mit Städten aufbauen.