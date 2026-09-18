KTM-Pilot rast in Spielberg zu Trainingsbestzeit

KTM-Pilot Pedro Acosta ist mit zwei Trainingsbestzeiten ideal ins MotoGP-Heimspiel des österreichischen Motorradherstellers in Spielberg gestartet.
Der 22-jährige Spanier war am Freitag bei trockenen Bedingungen in beiden Sessions auf dem Red Bull Ring in der Steiermark nicht zu schlagen und sammelte damit reichlich Selbstvertrauen für den Sprint am Samstag (15 Uhr) sowie den Großen Preis von Österreich am Sonntag (14 Uhr).
Mit dem Südafrikaner Brad Binder schaffte es auch der zweite KTM-Werksfahrer in der zweiten Trainingseinheit als Siebenter in die Top Ten. WM-Spitzenreiter Marc Marquez (Ducati) wurde Vierter, knapp vor seinem fünftplatzierten Rivalen Jorge Martin (Aprilia), sein Bruder Alex Marquez hingegen stürzte mit seiner Ducati nach der ersten Kurve.
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