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Nach 70-Meter-Absturz

Unbesetzter Pkw durchschlug Mauer eines Wohnhauses

Salzburg
18.09.2026 15:47
Rund 70 Meter rollte das Fahrzeug einen Abhang runter, bevor es in die Hausmauer krachte.
Rund 70 Meter rollte das Fahrzeug einen Abhang runter, bevor es in die Hausmauer krachte.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Piesendorf)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein fahrerloser Pkw ist am Freitag in Piesendorf (Salzburg) rund 70 Meter einen Hang hinabgerutscht und durchschlug die Außenwand eines Wohnhauses. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr Piesendorf barg das Auto mittels Seilwinde.

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Schreckmoment im Pinzgau: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag ein unbesetzter Pkw im Imbachhornweg in Piesendorf ins Rutschen. Das Fahrzeug schlitterte rund 70 Meter über einen Hang und durchschlug schließlich die Außenwand eines Wohnhauses.

Glücklicherweise befanden sich weder im Fahrzeug noch im direkt betroffenen Bereich des Hauses Personen. Verletzt wurde niemand.

Bilder des Einsatzes in Piesendorf
Bilder des Einsatzes in Piesendorf(Bild: Freiwillige Feuerwehr Piesendorf)
Bilder des Einsatzes in Piesendorf
Bilder des Einsatzes in Piesendorf(Bild: Freiwillige Feuerwehr Piesendorf)
Bilder des Einsatzes in Piesendorf
Bilder des Einsatzes in Piesendorf(Bild: Freiwillige Feuerwehr Piesendorf)
Bilder des Einsatzes in Piesendorf
Bilder des Einsatzes in Piesendorf(Bild: Freiwillige Feuerwehr Piesendorf)
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Die Feuerwehr Piesendorf rückte 15 Mann aus. Unter der Einsatzleitung von Erich Fornetran wurde der Pkw mithilfe einer Seilwinde geborgen. 

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