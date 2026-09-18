Unbesetzter Pkw durchschlug Mauer eines Wohnhauses

Schreckmoment im Pinzgau: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag ein unbesetzter Pkw im Imbachhornweg in Piesendorf ins Rutschen. Das Fahrzeug schlitterte rund 70 Meter über einen Hang und durchschlug schließlich die Außenwand eines Wohnhauses.