Unbesetzter Pkw durchschlug Mauer eines Wohnhauses

Ein fahrerloser Pkw ist am Freitag in Piesendorf (Salzburg) rund 70 Meter einen Hang hinabgerutscht und durchschlug die Außenwand eines Wohnhauses. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr Piesendorf barg das Auto mittels Seilwinde.
Schreckmoment im Pinzgau: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag ein unbesetzter Pkw im Imbachhornweg in Piesendorf ins Rutschen. Das Fahrzeug schlitterte rund 70 Meter über einen Hang und durchschlug schließlich die Außenwand eines Wohnhauses.
Glücklicherweise befanden sich weder im Fahrzeug noch im direkt betroffenen Bereich des Hauses Personen. Verletzt wurde niemand.
Die Feuerwehr Piesendorf rückte 15 Mann aus. Unter der Einsatzleitung von Erich Fornetran wurde der Pkw mithilfe einer Seilwinde geborgen.
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