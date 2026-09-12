So verhindern Sie, dass Ihr Smart-TV Sie belauscht

IT-Sicherheitsforscher haben Smart-TVs von LG Electronics dabei ertappt, bei ausgeschaltetem Bildschirm im Standby-Modus mit dem eingebauten Mikrofon ihre Besitzer zu belauschen. Hunderte Millionen Fernseher dienen als Spione in den Wohnzimmern der Nutzer, die wertvolles Datenmaterial für personalisierte Werbung liefern. Krone+ verrät, wie Sie das unterbinden.
Entdeckt wurde das Verhalten von IT-Sicherheitsexperten, die für den YouTube-Kanal „Gamer Nexus“ den Datenverkehr aktueller LG-Smart-TVs analysierten: Die untersuchten Fernseher nutzen die für die Sprachsteuerung eingebauten Mikrofone selbst im Standby-Modus, um private Gespräche im Nahbereich aufzunehmen. Und sie scannen das lokale WLAN-Netzwerk nach weiteren Endgeräten, bauen ein umfassendes Haushaltsprofil auf, um die Informationen von der Werbeindustrie versilbern zu lassen. Wer dieses Verhalten abstellen will, hat nur eine einzige Möglichkeit.
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