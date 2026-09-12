So verhindern Sie, dass Ihr Smart-TV Sie belauscht

Entdeckt wurde das Verhalten von IT-Sicherheitsexperten, die für den YouTube-Kanal „Gamer Nexus“ den Datenverkehr aktueller LG-Smart-TVs analysierten: Die untersuchten Fernseher nutzen die für die Sprachsteuerung eingebauten Mikrofone selbst im Standby-Modus, um private Gespräche im Nahbereich aufzunehmen. Und sie scannen das lokale WLAN-Netzwerk nach weiteren Endgeräten, bauen ein umfassendes Haushaltsprofil auf, um die Informationen von der Werbeindustrie versilbern zu lassen. Wer dieses Verhalten abstellen will, hat nur eine einzige Möglichkeit.