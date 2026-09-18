„Ein amerikanischer Flieger wollte mich töten!“

Klaus Zapotocky prägte jahrzehntelang das Soziologie-Institut der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz. Er gilt als kritischer Denker, der persönlich viel erlebt hat. Im „Krone“-Interview erzählt er von eher unbekannten Ereignissen in seinem Leben. Geboren zur Zeit des Nationalsozialismus war die Kindheit des heute 88-Jährigen überschattet vom Zweiten Weltkrieg.
Der bekannte Linzer Wissenschafter Klaus Zapotocky (88) kann auf ein bewegtes und spannendes Leben mit vielen schönen, aber auch dramatischen Begebenheiten zurückblicken. Trotz seines Alters publiziert er nach wie vor Beiträge und nimmt lebhaft-interessiert am Zeitgeschehen teil.
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