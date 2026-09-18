„Ein amerikanischer Flieger wollte mich töten!“

Klaus Zapotocky prägte jahrzehntelang das Soziologie-Institut der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz. Er gilt als kritischer Denker, der persönlich viel erlebt hat. Im „Krone“-Interview erzählt er von eher unbekannten Ereignissen in seinem Leben. Geboren zur Zeit des Nationalsozialismus war die Kindheit des heute 88-Jährigen überschattet vom Zweiten Weltkrieg.