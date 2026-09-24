Karte verrät: So lange lebt Ihr Gletscher noch

Rund 900 Gletscher gibt es derzeit in Österreich, vor allem in den zentralen und östlichen Alpen. Noch muss man sagen, denn das einstige „Ewige Eis“ schmilzt im Zuge der Klimakrise rasant davon. Wann die Gletscher in Ihrem Tal verschwinden und ob der Gletscher, den Sie als Kind besucht haben, im Jahr 2050 noch existieren wird, verrät eine neue interaktive Website.
„Die Gletscher sind ein Spiegel der Klimakrise“, warnt Greenpeace. Eine Fotoserie der Umweltschutzorganisation zeigt aktuell am Beispiel des Osttiroler Schlatenkees, Teil der Venedigergruppe in den Ostalpen, wie rasant die Gletscher infolge der Klimaerwärmung schwinden. Seit August 2019 dokumentiert Fotograf Mitja Kobal für die NGO, wie sich die einst dicke Eisschicht im Kessel im Verlauf der Jahre bis zum August 2026 weitgehend in einen Schmelzwassersee verwandelt wurde – krone.at berichtete.
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