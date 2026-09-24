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Kerzenvertrieb PartyLite in Österreich insolvent

Wirtschaft
24.09.2026 17:40
Der Kerzendirektvertrieb PartyLite hat in Österreich Konkurs angemeldet. Das Unternehmen wird ...
Der Kerzendirektvertrieb PartyLite hat in Österreich Konkurs angemeldet. Das Unternehmen wird nun geschlossen (Symbolbild).(Bild: Foxeye AI - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Der Kerzendirektvertrieb PartyLite hat in Österreich Konkurs angemeldet. Betroffen sind eine angestellte Person und aufgrund von Gutscheinen viele Gläubigerinnen und Gläubiger. In Deutschland ist das Unternehmen bereits seit Ende August zahlungsunfähig.

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Hierzulande bezifferte der Kerzendirektvertrieb seine Gesamtverbindlichkeiten mit ungefähr 703 Millionen Euro. Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags war eine Person beschäftigt. Die PartyLite Handelsgesellschaft, die Teil eines internationalen Konzerns in den USA ist, soll geschlossen werden, wie die Kreditschützerinnen und Kreditschützer des AKV am Donnerstag mitteilten. Die Gläubigerinnen und Gläubiger, darunter viele Privatpersonen mit Gutscheinen, hätten lediglich einen Quotenanspruch.

Das Unternehmen verkaufte Duftwachskerzen, andere Wachsprodukte, Raumdüfte und entsprechendes Zubehör. Das Sortiment wurde saisonal angepasst. Der Verkauf erfolgte überwiegend im Direktvertrieb über selbstständige Berater, Berater sowie über einen Online-Shop. Weltweit beschäftigte PartyLite mehr als 68.000 Beraterinnen und Berater.

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Ab 1994 wurde nach Europa expandiert. Ursprünglich hatte die Firma, die 1909 aus der Nebentätigkeit einer US-Lehrerin entsprungen war, den Nachschubmangel einiger Kaufleute an Kerzen genutzt. Im August 2026 wurde schließlich vorläufige Insolvenz angemeldet. Damals entschied der Eigentümer auch, das Europa-Geschäft nicht fortzuführen. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Schweizer Muttergesellschaft ein Insolvenzverfahren beantragt hat. Da von dort nunmehr keine Waren mehr bezogen werden könnten, habe in weiterer Folge auch die österreichische Tochtergesellschaft einen Insolvenzantrag stellen müssen, heißt es.

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