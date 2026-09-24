Kerzenvertrieb PartyLite in Österreich insolvent

Ab 1994 wurde nach Europa expandiert. Ursprünglich hatte die Firma, die 1909 aus der Nebentätigkeit einer US-Lehrerin entsprungen war, den Nachschubmangel einiger Kaufleute an Kerzen genutzt. Im August 2026 wurde schließlich vorläufige Insolvenz angemeldet. Damals entschied der Eigentümer auch, das Europa-Geschäft nicht fortzuführen. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Schweizer Muttergesellschaft ein Insolvenzverfahren beantragt hat. Da von dort nunmehr keine Waren mehr bezogen werden könnten, habe in weiterer Folge auch die österreichische Tochtergesellschaft einen Insolvenzantrag stellen müssen, heißt es.