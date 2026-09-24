Rekord-Ansturm auf das „alte“ Zivildienst-Modell

Seit Jänner wird um die Wehrdienst-Reform gerungen. Erst lieferten sich die Koalitionspartner monatelange Grabenkämpfe um konkurrierende Modelle, lange Zeit schwebte sogar eine Volksbefragung über der Debatte. Am Ende stand ein fauler Kompromiss, gerade rechtzeitig, damit man beim Sommerministerrat in der Salzburger Schwarzenbergkaserne Ende Juli etwas vorzuzeigen hatte. Seither wird nachverhandelt. Und ob die Opposition der Regierung die nötige Zweidrittelmehrheit liefert, ist bis heute offen. So verworren das politische Lagebild ist, so eindeutig reagieren jene, die es betrifft. Wie der „Krone“ vorliegende Zahlen zeigen, zieht es junge Männer seit Jahresbeginn verstärkt in den Zivildienst.