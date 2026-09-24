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Drei Täter entkommen

Unbekannte krachten mit Auto in Juweliergeschäft

Oberösterreich
24.09.2026 13:08
Am Morgen nach der Tat wurde die zerstörte Front provisorisch hergerichtet.
Am Morgen nach der Tat wurde die zerstörte Front provisorisch hergerichtet.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Filmreifer Einbruch Mittwochnacht in Linz: Zumindest drei unbekannte Täter rammten mit einem Pkw die mit einem Rollgitter gesicherte Glasfront eines Linzer Juweliergeschäftes. Innerhalb einer Minute steckten sie alles ein, was nicht niet- und nagelfest war und entkamen unerkannt.

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Mit einem lauten Knall durchbrachen am Donnerstag um 3.52 Uhr unbekannte Täter das mit einem Rollgitter gesicherte Glasportal eines Juweliergeschäftes in der Linzer Wiener Straße. Während ein Täter im Auto sitzen blieb, sollen laut ersten Informationen zwei Vermummte ins Innere des Geschäftslokales vorgedrungen sein.

Schmuck in Taschen gestopft
Dort schlugen sie mit Hämmern mehrere Glasvitrinen ein, steckten Schmuck in mitgeführte Einkaufstaschen. Nach etwa einer Minute war der Spuk vorbei, die Diebe sprangen ins Fluchtauto und gaben Fersengeld. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

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