Unbekannte krachten mit Auto in Juweliergeschäft

Schmuck in Taschen gestopft

Dort schlugen sie mit Hämmern mehrere Glasvitrinen ein, steckten Schmuck in mitgeführte Einkaufstaschen. Nach etwa einer Minute war der Spuk vorbei, die Diebe sprangen ins Fluchtauto und gaben Fersengeld. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.