Neue Springer-Topserie? „Gibt noch Fragezeichen!“

Ein Kompliment an den Sport

Das Beste herausholen will freilich auch die PJL – u.a. mit neuen Ideen, etwa zum Bewerbsmodus. „Es ist vielleicht ein Kompliment an den Sport, dass da etwas drinsteckt und vielleicht noch mehr drinsteckt, dass man den Sport auch einer neuen Zielgruppe und einer breiteren Masse zugänglich macht“, befand Kühner. Das Motto lautet Zuwarten. „Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten gelernt: Sachen, die mir auf dem Papier gefallen haben oder nicht gefallen haben, die haben sich dann in der Praxis oftmals anders angefühlt. Und am Ende zählt nur die Praxis.“