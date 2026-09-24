Neue Springer-Topserie? „Gibt noch Fragezeichen!“

Aktuell macht die Global Champions Tour (GCT) Station in Schönbrunn. Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren vereint die erste internationale Serie für Springreiter satte Dotationen, pittoreske Schauplätze und hohen sportlichen Wert. Nun aber drängt mit der Premier Jumping League (PJL) des US-Milliardärs Frank McCourt eine neue Serie auf den Markt. Max Kühner, Österreichs bester Springreiter, zeigt Interesse – und bleibt doch zurückhaltend. Er ortete „noch Fragezeichen“.
Die im Frühjahr dieses Jahres erstmals angekündigte PJL machte nicht zuletzt mit einem Preisgeld von 100 Millionen US-Dollar pro Saison auf sich aufmerksam. Das ist mehr als doppelt so hoch wie bei der etablierten Konkurrenz, bei der es sich in dieser Saison in der Höhe von 36 Millionen Euro bewegt. Blinkende Dollarzeichen deswegen sucht man in Kühners Augen dennoch vergebens. „Wir müssen erst einmal genau wissen, was Sache ist eigentlich, bevor wir etwas zusagen“, betonte der 52-Jährige.
Schließlich gelte es, den eigenen Jahreskalender minutiös zu planen. „Die guten Pferde machen zwölf bis 14 Turniere im Jahr. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich relativ viele Pferde habe, deswegen kann ich relativ viel planen, aber es muss dann auch alles zusammenpassen“, beschrieb Kühner eine der Herausforderungen. Sicher sei derzeit nur die neuerliche Teilnahme an der GCT. „Was kommt da wirklich auf uns zu?“, stehe nach wie vor als Frage im Raum. „Und das müssen wir dann eben bewerten und danach unseren Turnierkalender ausrichten.“
„Sonst ist Enttäuschung vorprogrammiert“
Unklar sei zudem die genaue Verteilung der Gelder, betonte die aktuelle Nummer 22 der Weltrangliste. „Davon geht ein Großteil an die Team-Eigentümer, die quasi als Investoren mitprofitieren sollen. Was bleibt für die Reiter übrig? Das sind alles Sachen, die noch nicht geklärt sind. Ich brauche Fakten, um eine echte Entscheidung treffen zu können. Wenn ich mich jetzt nur auf einen Spruch wie ‘300 Millionen‘ (Preisgeld in drei Jahren, Anm.) verlasse, ist eine Enttäuschung wahrscheinlich vorprogrammiert.“
Das, was man an der GCT habe, sei nicht zu unterschätzen. „Wir kennen die Events, die Örtlichkeiten, Veranstalter, bis zum Parcours-Bauer, bis zu dem Geläuf, wo wir drauf reiten, mit allem drum und dran.“ Beispiel GCT in Kairo Ende Oktober: „Ich weiß, da ist ein super Team, da sind gute Tierärzte, falls irgendetwas ist. Und es geht immer irgendetwas schief. Da ist ein Team dahinter, ich kenne alle Telefonnummern, die kennen alle mich, die rufe ich an, und dann machen wir das Beste aus der Situation.“
Ein Kompliment an den Sport
Das Beste herausholen will freilich auch die PJL – u.a. mit neuen Ideen, etwa zum Bewerbsmodus. „Es ist vielleicht ein Kompliment an den Sport, dass da etwas drinsteckt und vielleicht noch mehr drinsteckt, dass man den Sport auch einer neuen Zielgruppe und einer breiteren Masse zugänglich macht“, befand Kühner. Das Motto lautet Zuwarten. „Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten gelernt: Sachen, die mir auf dem Papier gefallen haben oder nicht gefallen haben, die haben sich dann in der Praxis oftmals anders angefühlt. Und am Ende zählt nur die Praxis.“
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