Verkäuferin aus dem Ski-Mekka zeigt in China auf

Flaschen, Wickeltaschen, ein Kleidchen: Anna Tritscher hat ihren Baby-Laden eingerichtet und eröffnet, auf Kunden reagiert, die plötzlich im Geschäft standen, während die Kassa streikte, und eine schwangere Kundin beraten. „Als ich Donnerstagfrüh wieder hingekommen bin, ist eingebrochen worden“, erzählt die 20-Jährige. „Ich habe die Polizei und die Versicherung verständigt und alles wieder sortiert.“