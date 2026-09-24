Verkäuferin aus dem Ski-Mekka zeigt in China auf

Zwölf Steirer kämpfen aktuell in der chinesischen Mega-Metropole Shanghai um Medaillen bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills. Die „Krone“ ist auf WKO-Einladung mit dabei und begleitet die jungen Fachkräfte. Am Donnerstag stellten Verkäuferin Anna Tritscher und Schneiderin Julia Kaufmann ihr Können unter Beweis.
Flaschen, Wickeltaschen, ein Kleidchen: Anna Tritscher hat ihren Baby-Laden eingerichtet und eröffnet, auf Kunden reagiert, die plötzlich im Geschäft standen, während die Kassa streikte, und eine schwangere Kundin beraten. „Als ich Donnerstagfrüh wieder hingekommen bin, ist eingebrochen worden“, erzählt die 20-Jährige. „Ich habe die Polizei und die Versicherung verständigt und alles wieder sortiert.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.