Unternehmen sollen Drohnen selber abschießen

„Eine der größten Bedrohungen“

„Drohnen zählen zu den größten sicherheitspolitischen Bedrohungen der Gegenwart. Sie müssen nicht bewaffnet sein, um ein erhebliches Sicherheitsrisiko darzustellen, sondern können etwa auch zur Spionage eingesetzt werden. Mit unserem Aufbauplan haben wir deshalb gezielt in die militärische Drohnenabwehr investiert. Nun geht es darum, Gefährdungsanalysen und konkrete Szenarien weiterzuentwickeln und die Ablauforganisation festzulegen“, so Verteidigungsministerin Tanner.