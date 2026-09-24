Erst 14 Jahre alt und schon ein „Knastbruder“

Enthaftung nach der Verhandlung

Die Richterin zitiert aus einem Brief, den die Mutter des Beschuldigten dem Gericht schrieb. Sie sei zuletzt völlig überfordert gewesen, nächtelang sei ihr Sohn nicht nach Hause gekommen. Sein Vater sitze ebenfalls in Haft. Die Verteidigerin verweist auf eine ADHS-Diagnose und führt an, dass dem Jugendlichen die Orientierung fehle. Was ihm die Haft gebracht habe, will die Richterin schließlich von dem 14-Jährigen wissen.