Menschen mit Behinderung: Rechte oft nichts wert

Heime, Wohngemeinschaften, Internate, spezielle Schulen – für Menschen mit Behinderung gibt es viele Einrichtungen, in denen sie oft schon von Kindheit an untergebracht werden. Denn Wohnen ist hier oft der falsche Begriff – die Betroffenen können es sich meist ja nicht aussuchen, wie, wo und mit wem sie leben, lernen oder arbeiten möchten.