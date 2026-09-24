Menschen mit Behinderung: Rechte oft nichts wert

Seit 20 Jahren gilt auch in Österreich die UN-Konvention für Rechte von Menschen mit Behinderungen – die ganz klar sagt, dass jeder Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben hat. Aber wie schaut die Wirklichkeit aus? Da werden Betroffene oft in Institutionen zwangsbeglückt. Weil´s einfacher und billiger ist, wie bei einer Tagung kritisiert wird.
Heime, Wohngemeinschaften, Internate, spezielle Schulen – für Menschen mit Behinderung gibt es viele Einrichtungen, in denen sie oft schon von Kindheit an untergebracht werden. Denn Wohnen ist hier oft der falsche Begriff – die Betroffenen können es sich meist ja nicht aussuchen, wie, wo und mit wem sie leben, lernen oder arbeiten möchten.
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