Von Kirchen-Vandalen fehlt weiterhin jede Spur

Wer hat die Pfarrkirche von Grein verwüstet? Noch gibt´s keine Spur zum Täter, vielleicht waren auch mehrere am Werk gewesen. Zwar ist die Institution Kirche oft in der Kritik, doch nur selten lässt jemand seine Wut an oder in den sakralen Bauten aus. Die „Krone“ fragte nach.