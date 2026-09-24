Wirbel auf der Wiesn
Mann stahl über 90-Jährigem den Rollator
Von krone.at
Auf dem Münchner Oktoberfest kam ein Mann auf eine besonders blöde Idee: Er bestahl einen über 90-Jährigen – indem er ihm seinen Rollator wegnahm.
Ein Angehöriger des Besitzers meldete den Diebstahl am Mittwoch, teilte die Polizei mit. Die dann mithilfe der Videoüberwachung auf den Übeltäter stieß.
Mit den Aufnahmen vom Festgelände konnte die Polizei den 52-jährigen Verdächtigen nämlich erkennen und bis zu einem Biergarten verfolgen. Dort nahmen die Polizisten ihn fest, der Rollator wurde sichergestellt.
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