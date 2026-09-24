Fake-Polizistin kassiert 250.000 Euro von Senioren

Nur einmal Opfer gegenübergestanden

Nicht weniger als 250.000 Euro sammelte die in Deutschland lebende Türkin laut eigenen Angaben bei betagten Opfern ein. Besonders hart traf es eine etwa 80-jährige Frau in Reith bei Kitzbühel, der die 25-Jährige im Juli 2025 in drei Zugriffen insgesamt mehr als 215.000 Euro abknöpfen konnte. Nur einmal stand sie dabei der Senioren persönlich gegenüber, ansonsten lagen Geld und Wertsachen vor der Haustür oder im Gebüsch.