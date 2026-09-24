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Süße Wiesn-Trends 2026

Diese Dirndl-Accessoires sind jetzt total angesagt

Society International
24.09.2026 17:00
Niedliche Bauchketten, Halstücher, Haarreifen: Wir zeigen die süßesten Trends vom Oktoberfest ...
Niedliche Bauchketten, Halstücher, Haarreifen: Wir zeigen die süßesten Trends vom Oktoberfest 2026!(Bild: Krone-Collage/APA/APA-Images / dpa / Felix Hörhager, Sacha Tassilo Hoechstetter, APA-Images / Felix Hörhager)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Auf der Wiesn wird heuer nicht nur angestoßen, sondern auch ordentlich aufgebrezelt! Bauchketten, süß geschmückte Taschen, Haarreifen, Choker und jede Menge Anstecker machen das Dirndl zum modischen Hingucker. Dabei gilt: verspielt, edel und lässig – aber bitte so, dass beim Feiern nichts im Weg ist.

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Das Dirndl bleibt der Star auf dem Oktoberfest. Doch heuer bekommen die traditionellen Trachten-Outfits besonders viel Gesellschaft: Kleine, liebevolle Accessoires machen den Wiesn-Look 2026 erst richtig komplett.

Oktoberfest Playmate 2026 Valentina Ruckle
Oktoberfest Playmate 2026 Valentina Ruckle(Bild: APA/APA-Images / dpa / Felix Hörhager)

Dabei darf es durchaus ein bisschen mehr sein. Schließlich ist Oktoberfest! Wer sein Dirndl trägt, muss sich nicht auf eine einzige Brosche oder ein schlichtes Täschchen beschränken. Im Gegenteil: Auf der Wiesn wird heuer fröhlich dekoriert, verziert und kombiniert. Und genau das macht die aktuellen Trends so charmant.

Jennifer Knäble, Sylwia Klose, Kinga Mathe, Alessandra Meyer-Wölden und Carina Zavline beim ...
Jennifer Knäble, Sylwia Klose, Kinga Mathe, Alessandra Meyer-Wölden und Carina Zavline beim Almauftrieb(Bild: APA-Images / Action Press / Barbara Insinger)

Choker und kleine Tücher um den Hals
Am Hals wird es ebenfalls verspielt. Choker setzen einen modernen Kontrast zum traditionellen Dirndl und verleihen dem Look eine kleine Portion Glamour. Wer es etwas romantischer mag, kann stattdessen zu einem kleinen Halstuch greifen. Locker um den Hals gebunden, wirkt es lässig und trotzdem ausgesprochen feminin.

Natascha Gruen
Natascha Gruen(Bild: APA-Images / Action Press / Scheurer, Helen Fiona)
Patrick Verbeek und Joyce Ilg (Dirndl Malvina & Dirndlbluse Nani) beim Krüger Almauftrieb 2026
Patrick Verbeek und Joyce Ilg (Dirndl Malvina & Dirndlbluse Nani) beim Krüger Almauftrieb 2026(Bild: Sacha Tassilo Hoechstetter)

Bauchketten sind ein richtiges Must-have!
Besonders ins Auge fallen Bauchketten. Die filigranen Schmuckstücke sitzen rund um die Taille und passen damit perfekt zur Dirndl-Silhouette.

Doch die Ketten können noch mehr: Sie greifen optisch die Funktion der klassischen Dirndl-Schürze auf und setzen gleichzeitig einen funkelnden Akzent rund um die Körpermitte. So wird aus dem traditionellen Wiesn-Look ganz unkompliziert ein moderner Auftritt.

Lara Rúnarsson, im Bild mit Anna von Klinski (l.), trugt gleich beidrTrends: zum Dirndl Federica ...
Lara Rúnarsson, im Bild mit Anna von Klinski (l.), trugt gleich beidrTrends: zum Dirndl Federica und der Dirndlbluse Arla kombineirte sie ein Halstuch (Xenia) und eine Bauchkette mit Anhängern.(Bild: Sacha Tassilo Hoechstetter)

Wichtig ist dabei die richtige Balance. Die Bauchketten sollen schmücken – schließlich will niemand beim Tanzen, Anstoßen oder auf der Bierbank ständig irgendwo hängen bleiben.

Taschen mit ganz viel Liebe zum Detail
Auch bei den Handtaschen heißt es heuer: klein, aber oho! Und wer kann, befestigt sie an der Bauchkette. Bequemer geht es nicht!

Julia Meise (Dirndl Calyssia & Dirndlbluse Alenja) hat ihre herzförmige Tasche na der Bauchkette ...
Julia Meise (Dirndl Calyssia & Dirndlbluse Alenja) hat ihre herzförmige Tasche na der Bauchkette befestigt. Bequemer geht es nicht!(Bild: Sacha Tassilo Hoechstetter )

Wer es verspielt liebt, darf aus dem Vollen schöpfen. Denn niedliche Anhänger, Bommeln oder Brezen-Details machen den Look erst perfekt.  Seien wir ehrlich: Damit bekommt selbst die praktischste Tasche einen kleinen Hingucker-Effekt.

Denn viel muss so ein Wiesn-Täschchen ohnehin nicht können. Handy, Lippenstift und ein paar Kleinigkeiten – mehr braucht die Dame von Welt auf der Bierbank schließlich kaum.

Anna-Maria Damm (Dirndl Alanna & Dirndlbluse Tanea) Katharina (Damm Trachtenrock und ...
Anna-Maria Damm (Dirndl Alanna & Dirndlbluse Tanea) Katharina (Damm Trachtenrock und Trachtenmieder) und Mirella (Jihan Demirel Dirndl Skye Romance & Dirndlbluse Mele)(Bild: Sacha Tassilo Hoechstetter)

Broschen und Anstecker? Gerne!
Beim Dirndl selbst darf ebenfalls geklotzt werden. Broschen und Anstecker schmücken heuer nicht nur einzeln Outfits, sondern gleich mindestens zu zweit oder zu dritt!

Eine einzelne auffällige Brosche setzt einen eleganten Akzent. Mehrere kleine Anstecker sorgen dagegen für einen verspielten Look und machen das Dirndl ganz persönlich. Am Oktoberfest werden die kleinen Pins natürlich auch verschenkt und warum sollte man sie sich nicht gleich anstecken?

Jenny Elvers, flankiert von Mola Adebisi und Alex Christensen hat eine Biene, ein Brezel und ...
Jenny Elvers, flankiert von Mola Adebisi und Alex Christensen hat eine Biene, ein Brezel und einen weiteren Anstecker an ihrem Kleid befestigt.(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
Auch Stella Stegmann schmückt sich mit Brezel und Biene, die freilich zum Logo der Bäckerei ...
Auch Stella Stegmann schmückt sich mit Brezel und Biene, die freilich zum Logo der Bäckerei Rischart gehören.(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)

Dabei sollte das Gesamtbild aber trotzdem stimmig bleiben. Schließlich soll das Dirndl nicht unter seinen Accessoires verschwinden.

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Haarreifen statt Blumenkranz
Auch am Kopf zeichnet sich ein deutlicher Trend ab. Statt üppiger Blumenkränze sieht man auf der Wiesn heuer auffallend viele Haarreifen.

Besonders schön wirken gepolsterte Modelle aus Samt oder Satin. Aber auch geflochtene Varianten, die etwas mehr Volumen ins Haar bringen, passen wunderbar zum Dirndl. Viele der Damen wählten aber lieber einen Touch „Prinzessin“ und kamen mit Glitzerhaarreifen. Der Haarreifen hat dabei einen entscheidenden Vorteil: Er wirkt schick, ohne dass man gleich einen ganzen Blumenstrauß auf dem Kopf spazieren trägt.

Kati K Dirndl (Velorae & Dirndlbluse Miralyn) mit Glitzerhaareifen
Kati K Dirndl (Velorae & Dirndlbluse Miralyn) mit Glitzerhaareifen(Bild: Sacha Tassilo Hoechstetter )
Lottie Moss, die Halbschwester von Kate Moss, trug einen gedrehten Haarreifen
Lottie Moss, die Halbschwester von Kate Moss, trug einen gedrehten Haarreifen(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)

Und genau diese Mischung scheint heuer ohnehin das Motto der Wiesn-Mode zu sein: elegant, aber nicht steif. Verspielt, aber nicht verkleidet. Und vor allem bequem genug für eine lange Nacht im Bierzelt. Denn bei allen Trends gilt auf dem Oktoberfest eine ganz einfache Regel: Das schönste Accessoire bringt nichts, wenn es beim Feiern stört.

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