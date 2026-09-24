Diese Dirndl-Accessoires sind jetzt total angesagt

Auf der Wiesn wird heuer nicht nur angestoßen, sondern auch ordentlich aufgebrezelt! Bauchketten, süß geschmückte Taschen, Haarreifen, Choker und jede Menge Anstecker machen das Dirndl zum modischen Hingucker. Dabei gilt: verspielt, edel und lässig – aber bitte so, dass beim Feiern nichts im Weg ist.
Das Dirndl bleibt der Star auf dem Oktoberfest. Doch heuer bekommen die traditionellen Trachten-Outfits besonders viel Gesellschaft: Kleine, liebevolle Accessoires machen den Wiesn-Look 2026 erst richtig komplett.
Dabei darf es durchaus ein bisschen mehr sein. Schließlich ist Oktoberfest! Wer sein Dirndl trägt, muss sich nicht auf eine einzige Brosche oder ein schlichtes Täschchen beschränken. Im Gegenteil: Auf der Wiesn wird heuer fröhlich dekoriert, verziert und kombiniert. Und genau das macht die aktuellen Trends so charmant.
Choker und kleine Tücher um den Hals
Am Hals wird es ebenfalls verspielt. Choker setzen einen modernen Kontrast zum traditionellen Dirndl und verleihen dem Look eine kleine Portion Glamour. Wer es etwas romantischer mag, kann stattdessen zu einem kleinen Halstuch greifen. Locker um den Hals gebunden, wirkt es lässig und trotzdem ausgesprochen feminin.
Bauchketten sind ein richtiges Must-have!
Besonders ins Auge fallen Bauchketten. Die filigranen Schmuckstücke sitzen rund um die Taille und passen damit perfekt zur Dirndl-Silhouette.
Doch die Ketten können noch mehr: Sie greifen optisch die Funktion der klassischen Dirndl-Schürze auf und setzen gleichzeitig einen funkelnden Akzent rund um die Körpermitte. So wird aus dem traditionellen Wiesn-Look ganz unkompliziert ein moderner Auftritt.
Wichtig ist dabei die richtige Balance. Die Bauchketten sollen schmücken – schließlich will niemand beim Tanzen, Anstoßen oder auf der Bierbank ständig irgendwo hängen bleiben.
Taschen mit ganz viel Liebe zum Detail
Auch bei den Handtaschen heißt es heuer: klein, aber oho! Und wer kann, befestigt sie an der Bauchkette. Bequemer geht es nicht!
Wer es verspielt liebt, darf aus dem Vollen schöpfen. Denn niedliche Anhänger, Bommeln oder Brezen-Details machen den Look erst perfekt. Seien wir ehrlich: Damit bekommt selbst die praktischste Tasche einen kleinen Hingucker-Effekt.
Denn viel muss so ein Wiesn-Täschchen ohnehin nicht können. Handy, Lippenstift und ein paar Kleinigkeiten – mehr braucht die Dame von Welt auf der Bierbank schließlich kaum.
Broschen und Anstecker? Gerne!
Beim Dirndl selbst darf ebenfalls geklotzt werden. Broschen und Anstecker schmücken heuer nicht nur einzeln Outfits, sondern gleich mindestens zu zweit oder zu dritt!
Eine einzelne auffällige Brosche setzt einen eleganten Akzent. Mehrere kleine Anstecker sorgen dagegen für einen verspielten Look und machen das Dirndl ganz persönlich. Am Oktoberfest werden die kleinen Pins natürlich auch verschenkt und warum sollte man sie sich nicht gleich anstecken?
Dabei sollte das Gesamtbild aber trotzdem stimmig bleiben. Schließlich soll das Dirndl nicht unter seinen Accessoires verschwinden.
Haarreifen statt Blumenkranz
Auch am Kopf zeichnet sich ein deutlicher Trend ab. Statt üppiger Blumenkränze sieht man auf der Wiesn heuer auffallend viele Haarreifen.
Besonders schön wirken gepolsterte Modelle aus Samt oder Satin. Aber auch geflochtene Varianten, die etwas mehr Volumen ins Haar bringen, passen wunderbar zum Dirndl. Viele der Damen wählten aber lieber einen Touch „Prinzessin“ und kamen mit Glitzerhaarreifen. Der Haarreifen hat dabei einen entscheidenden Vorteil: Er wirkt schick, ohne dass man gleich einen ganzen Blumenstrauß auf dem Kopf spazieren trägt.
Und genau diese Mischung scheint heuer ohnehin das Motto der Wiesn-Mode zu sein: elegant, aber nicht steif. Verspielt, aber nicht verkleidet. Und vor allem bequem genug für eine lange Nacht im Bierzelt. Denn bei allen Trends gilt auf dem Oktoberfest eine ganz einfache Regel: Das schönste Accessoire bringt nichts, wenn es beim Feiern stört.
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