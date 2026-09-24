Oeticket storniert Tickets für DJ-Konzerte

Oeticket hat die Eintrittskarten für mehrere DJ-Events in Österreich storniert. Fans von Mahmut Orhan und Klangkuenstler müssen sich jetzt neue Tickets kaufen. Hinter dem Storno steckt wohl das Chaos beim Beatpatrol-Festival.
Das diesjährige Beatpatrol-Festival bei der Wiener Galopprennbahn sorgte wegen mangelnder Organisation für Schlagzeilen. Auftritte wurde ständig nach hinten verschoben, manche sogar komplett abgesagt. Die Besucher mussten am ersten Tag stundenlang auf den Einlass warten – die „Krone“ berichtete.
Ticket-Storno
Zuletzt wurde bekannt, dass Oeticket in der Folge die Karten von all jenen, die Konzerte des DJ Mahmut Orhan und Klangkuenstler besuchen wollten, storniert hat. Mahmut Orhan tritt am 3. Oktober in der Eventpyramide Vösendorf auf, Klangkuenstler am 12. Dezember im Multiversum Schwechat.
Der DJ Mahmut Orhan ist auch bei dem bekannten Tomorrowland-Festival aufgetreten:
Fans, die Tickets über Oeticket gekauft haben, bekommen den vollen Kaufpreis rückerstattet. Neue Karten können sie über den Anbieter Tickethead kaufen.
Grund für den Ticket-Storno war der Veranstalter der Events. Dieser hat auch das Beatpatrol-Festival organisiert. Nach dem Festival-Chaos wechselten die Veranstalter für die DJ-Events – diese werden nun von Lil Pony Event GmbH ausgetragen, wie Ö3 am Donnerstag berichtete.
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