Hirnsdorf: Eine Katze überlebte das Flammeninferno

Alarmiert wurden die Feuerwehren am Mittwochnachmittag zunächst zu einem Wohnhausbrand in Hirnsdorf, Bezirk Weiz. Schon beim Eintreffen schlugen meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Wegen der Größe des Brandes wurde umgehend Abschnittsalarm ausgelöst. Zunächst war unklar, ob sich noch Menschen im Haus befanden. Kurz darauf gab es Entwarnung: Alle Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Kein Glück hatten jedoch die Katzen der Bewohner.