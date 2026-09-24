Schauer ziehen ab – jetzt kommt eine kühle Nacht

Nach einem vielerorts noch wechselhaften Donnerstag beruhigt sich das Wetter am Abend zunehmend. Die Schauer ziehen sich zurück, die Wolkendecke reißt auf – doch ganz verabschiedet sich der Regen noch nicht. Vor allem in den Bergen bleibt es länger ungemütlich.
Am Abend kehrt dann vielerorts Ruhe ein. Abseits der Berge klingen die letzten Schauer weitgehend ab, gleichzeitig tun sich immer größere Lücken in der Wolkendecke auf. Anders sieht es im Bergland aus: Dort halten sich die Wolken hartnäckiger, auch bis in die Nacht hinein sind noch einzelne Regenschauer möglich. Erst in der zweiten Nachthälfte lockert es schließlich auch dort zunehmend auf.
Es wird stellenweise richtig kühl
Mit dem Aufklaren sinken allerdings auch die Temperaturen deutlich. Die Nacht wird frisch, stellenweise sogar richtig kühl: Die Tiefstwerte liegen zwischen gerade einmal 1 und 10 Grad. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, im Bergland kann er aus Nordwest noch lebhaft bleiben.
Der Freitag startet regional noch mit Wolkenresten und örtlichen Frühnebelfeldern in Tälern und Senken. Danach setzt sich aber über weite Strecken die Sonne durch. Lediglich im Norden und Osten können dichtere Wolkenfelder zeitweise den Himmel trüben. Meist bleibt es trocken, einzelne Regentropfen sind aber nicht völlig ausgeschlossen.
Nach einem frischen Start mit 1 bis 10 Grad steigen die Temperaturen tagsüber auf 14 bis 22 Grad. Am wärmsten wird es im Westen – dort zeigt sich der Herbst noch einmal von seiner besonders freundlichen Seite.
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