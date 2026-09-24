Schauer ziehen ab – jetzt kommt eine kühle Nacht

Am Abend kehrt dann vielerorts Ruhe ein. Abseits der Berge klingen die letzten Schauer weitgehend ab, gleichzeitig tun sich immer größere Lücken in der Wolkendecke auf. Anders sieht es im Bergland aus: Dort halten sich die Wolken hartnäckiger, auch bis in die Nacht hinein sind noch einzelne Regenschauer möglich. Erst in der zweiten Nachthälfte lockert es schließlich auch dort zunehmend auf.