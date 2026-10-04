So wird Ihr Immunsystem fit für die kalte Zeit

Was hilft, wenn die Erkältung bereits da ist?

Ist der Infekt erst einmal ausgebrochen, treten symptomlindernde Maßnahmen in den Vordergrund. „Ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Schlaf sind dann besonders wichtig“, so Dr. Steindl. Zink kann bei sehr früher Einnahme die Krankheitsdauer etwas verkürzen. Auch pflanzliche Präparate – etwa mit Echinacea oder Pelargonium – werden häufig eingesetzt und könnten Symptome oder Krankheitsdauer positiv beeinflussen. Die wissenschaftliche Evidenz ist jedoch je nach Pflanzenextrakt unterschiedlich, wie die Ärztin weiter ausführt.