Zuvor legte er ein Messer, einen Hammer und eine Taschenlampe bereit. Er verließ sein Zimmer, stieg über den Balkon zum Nachbarhaus auf und schlug mit einem Hammer das Fenster ein. Das Paar (79, 84) wurde von ihm mit einem Messer attackiert – „ich bringe euch um!“, schrie er – und setzte seinen Plan in die Tat um. Selbst die verzweifelten Schreie des Paares hielten ihn nicht von seiner Horrortat ab. Der 84-Jährige starb noch vor Ort, seine Frau überlebte schwer verletzt.