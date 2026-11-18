Erst 17 Jahre alt ist jener Steirer, der im April seine Nachbarn brutal mit einem Messer attackierte. Die Frau überlebte, der Mann starb. Aus purer Mordeslust habe er gehandelt, die Tat geplant, nachdem ihm das Töten von Tieren nicht mehr den Kick gegeben hat.
Adrett gekleidet, in schwarzen Jeans, weißem Hemd, kurz geschnittenen Haaren und Brille beschreitet der erst 17-Jährige emotionslos den Schwurgerichtssaal in Graz. Kaum zu glauben, dass es sich bei ihm um jenen Fleischerlehrling handeln soll, der bei seinen betagten, wehrlosen Nachbarn über den Balkon eingedrungen war und das Ehepaar brutal mit einem Messer attackiert hatte.
Staatsanwalt Otto Ferrari schildert die Tat: „Ich kann mich noch gut erinnern, war an jenem Tag im April im Journaldienst, als mich das Landeskriminalamt über die Tat unterrichtete. Auch als Staatsanwalt ist man zunächst fassungslos und fragt sich, was die Beweggründe für so ein heimtückisches Verbrechen sein könnten.“
In der Regel gebe es bei Mordfällen Streitigkeiten im Vorfeld, nicht hier. Hier sei es ihm ausschließlich ums Morden gegangen. Schon zwei Jahre habe er fantasiert, wie es sei, Menschen zu töten. Brachte Tiere um, das stillte seine Gier nach dem Tod und Leid Unschuldiger nur kurzfristig. Bis er seinen Drang im April dieses Jahres in die Tat umsetzte.
Zuvor legte er ein Messer, einen Hammer und eine Taschenlampe bereit. Er verließ sein Zimmer, stieg über den Balkon zum Nachbarhaus auf und schlug mit einem Hammer das Fenster ein. Das Paar (79, 84) wurde von ihm mit einem Messer attackiert – „ich bringe euch um!“, schrie er – und setzte seinen Plan in die Tat um. Selbst die verzweifelten Schreie des Paares hielten ihn nicht von seiner Horrortat ab. Der 84-Jährige starb noch vor Ort, seine Frau überlebte schwer verletzt.
Er würde auch foltern
Danach lief der 17-Jährige nach Hause und beichtete seinen Eltern, was er getan hat – diese wiederum rieten ihm, die Polizei zu alarmieren, was er auch tat. Laut Gerichtspsychiater war er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, sei aber schwer gefährlich und würde sogar zu weiteren Taten mit Folter, Freiheitsentziehung und Mordtaten neigen. Daher sei die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum unumgänglich.
Die Verteidigerin des Angeklagten, Astrid Wagner, stimmt grundsätzlich zu: „Ja, das, was hier passiert ist, ist unfassbar. Man kann ihn aber wirklich nicht so beurteilen, wie einen normalen Menschen. Hier haben wir jemanden, der schwerwiegendste psychische Störungen hat. Er war schon im Kindergarten auffällig und stammt aber keinesfalls aus zerrütteten Verhältnissen. Er hat ein sehr liebevolles Elternhaus. Ja, er bereut schon sehr.“ Er wolle behandelt werden und sieht ein, dass er untergebracht werden müsse.
„Das war für mich befriedigend“
„Intensiv habe ich seit Herbst letzten Jahres so empfunden. Davor hat es Tendenzen gegeben, hab mich immer schon für Krieg interessiert. Gewalt hat mich fasziniert. Vor zwei Jahren habe ich Mäuse getötet, mit einem Hammer. Danach habe ich die Mäuse zerlegt.“ „Was hat Ihnen das gebracht?“, fragt der Vorsitzende Christoph Lichtenberg. „Um meine Mordlust zu befriedigen. Getötet habe ich in Summe drei Mäuse, verstümmelt habe ich aber auch Mäuse, die ich draußen gefunden habe.“
Er gibt auch zu, einen Vogel auf einen Baum genagelt zu haben. Zuerst habe er auf das bereits tote Tier eingeprügelt, den Kopf abgerissen und an einen Baum getackert. „Das war befriedigend.“
Mama, zuck net aus, ich hab gerade zwei Leute abgestochen.
Der junge Angeklagte
Die Tat an sich schildert der Fleischerlehrling absolut emotionslos. „Ich habe auf Hals und Oberkörper eingestochen, weil Verletzungen an diesen Körperteilen am ehesten zum Tod führen. Der Drang am Morden hat sich dadurch aber nicht erledigt. Es war alles sehr chaotisch, war dadurch nicht befriedigt. Ich war emotional leer.“ Das Töten der Mäuse habe ihm mehr gegeben.
Er wusch seine Hände, ging nach Hause und weckte seine Mutter auf: „Mama, zuck net aus, ich hab gerade zwei Leute abgestochen.“ Die Frau kollabierte, woraufhin er seinen Vater aufweckte. Und auch ihm dann seine Tat gestand ...
Ein Urteil wird am Donnerstag erwartet.
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