Die Leidenszeit ist für Marina Vukovic endlich vorbei. Am Samstag kehrt die Karate-Juniorenweltmeisterin von 2019 in Hangzhou (Chn) nach mehr als einem Jahr ohne Wettkampf auf die Matte zurück. „Die Vorfreude war schon riesengroß, dass ich endlich wieder trainieren kann. Die Rehazeit war schwierig“, erklärt die 23-Jährige. Den bislang letzten Bewerb bestritt die Pinzgauerin im September 2025. Ein wenig danach zwang sie eine Verletzung (anhaltende Rückenprobleme) zur Pause, insgesamt fiel sie rund elf Monate aus.