Marina Vukovic hat ein sehr schwieriges Jahr hinter sich. Die Karate-Junioren-Weltmeisterin von 2019 kämpfte mit Verletzungen und war mehr im Rehazentrum als auf der Matte. In China feiert sie am Wochenende ihr langersehntes Comeback.
Die Leidenszeit ist für Marina Vukovic endlich vorbei. Am Samstag kehrt die Karate-Juniorenweltmeisterin von 2019 in Hangzhou (Chn) nach mehr als einem Jahr ohne Wettkampf auf die Matte zurück. „Die Vorfreude war schon riesengroß, dass ich endlich wieder trainieren kann. Die Rehazeit war schwierig“, erklärt die 23-Jährige. Den bislang letzten Bewerb bestritt die Pinzgauerin im September 2025. Ein wenig danach zwang sie eine Verletzung (anhaltende Rückenprobleme) zur Pause, insgesamt fiel sie rund elf Monate aus.
Denn neben den erwähnten Problemen kamen auch noch starke Schmerzen in der Hüfte dazu, die anfangs nicht diagnostiziert werden konnten. Vukovic erlitt – wie sich später herausstellte – einen Labrumriss (Schädigung der Gelenklippe der Hüfte) und ein Cam Impingement (Formstörung am Oberschenkelhals). So musste sie sich erneut einer OP unterziehen, das Comeback verzögerte sich um Monate.
Es war, glaube ich, die schlimmste Zeit in meinem Leben. Es war hart. Man macht alles, was gesagt wird und trotzdem hat man Schmerzen
Marina Vukovic
Bild: zVg
„Am Anfang habe ich auch gedacht, die ganze Reha war umsonst. Aber so bin ich relativ gut und schnell fit geworden. Die Reha vor der OP war eine extrem große Hilfe“, meint die 23-Jährige.
Doch einfach sei es keineswegs gewesen. Beinahe täglich ging die Justizsportlerin („ohne Justiz wäre das nicht möglich gewesen, die war hinter mir“) im Olympiazentrum in Rif ein und aus. „Es war, glaube ich, die schlimmste Zeit in meinem Leben. Es war hart. Man macht alles, was gesagt wird und trotzdem hat man Schmerzen“, schildert die Saalfeldenerin.
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