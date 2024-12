Erkältung, Grippe oder Corona? So erkennen Sie es

Eine Erkältung wird durch zahlreiche Viren ausgelöst, die das Immunsystem fordern, aber in der Regel nicht überfordern. Die körpereigene Abwehr kämpft in der Regel erfolgreich gegen diese Viren an. Kritisch kann es jedoch werden, wenn die Abwehr geschwächt ist und bakterielle Infektionen wie eine Bronchitis oder Nebenhöhlenentzündung hinzukommen. Dann sind gegebenenfalls Antibiotika notwendig. Ansonsten reicht es in der Regel, die Symptome mit Hausmitteln zu lindern: Wärmflaschen für den Brustbereich oder Dampfbäder können das Wohlbefinden steigern und den Heilungsprozess beschleunigen. Auch Halsbonbons oder Tees mit Ingwer und Honig wirken beruhigend auf den Hals.