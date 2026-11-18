Bei einer Blutstrominfektion sind Krankheitskeime in die Blutbahn gelangt. Dies kann zu einer Sepsis führen – einer lebensbedrohlichen Abwehrreaktion des Körpers auf eine Infektion. Allerdings gibt es auch gute Nachrichten: Innovationen wie eine schnellere Überwachung des Erbguts ermöglichten es, besser und rascher zu beurteilen, wie sich resistente Bakterien ausbreiten und wie sie Antibiotika umgehen, sagte Rendi-Wagner. Dadurch könne man früher Maßnahmen ergreifen.