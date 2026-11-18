Nach der Weltgesundheitsorganisation wartet nun auch die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit einer dramatischen Warnung vor antibiotikaresistenten Bakterien auf. Diese breiten sich den Angaben zufolge in Europa weiter aus.
Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten rief daher am Mittwoch dazu auf, Antibiotika insbesondere bei Kindern verantwortungsvoll einzusetzen: Viele Kinderkrankheiten würden durch Viren verursacht und erforderten keine Antibiotika. Sie sollten nur dann eingesetzt werden, wenn sie von Fachpersonal verschrieben worden und medizinisch notwendig seien.
Zwar gehe der Verbrauch von Antibiotika in Europa leicht zurück: 2025 lag er um fünf Prozent unter dem Wert von 2019. Ziel sei aber ein Rückgang um 20 Prozent bis 2030. „Bei mehreren der EU-Ziele für 2030 zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen liegen wir immer noch zurück“, beklagte ECDC-Direktorin Pamela Rendi-Wagner laut der Mitteilung.
Erreger in Spitälern „besonders beunruhigend“
Bei vielen Krankheitserregern werde ein Anstieg von Infektionen mit resistenten Bakterien beobachtet. Besonders beunruhigend seien solche Bakterien, die sich in Gesundheitseinrichtungen ausbreiteten, schwere Infektionen verursachen könnten und zunehmend gegen nahezu alle Antibiotika resistent seien. Beispielsweise sei die Zahl der Blutstrominfektionen durch den zunehmend Antibiotika-resistenten Erreger Klebsiella pneumoniae um 72 Prozent gestiegen. Auch die Zahl der Blutstrominfektionen durch gegen verschiedene Antibiotika resistente E. coli-Bakterien sei angestiegen.
Bei einer Blutstrominfektion sind Krankheitskeime in die Blutbahn gelangt. Dies kann zu einer Sepsis führen – einer lebensbedrohlichen Abwehrreaktion des Körpers auf eine Infektion. Allerdings gibt es auch gute Nachrichten: Innovationen wie eine schnellere Überwachung des Erbguts ermöglichten es, besser und rascher zu beurteilen, wie sich resistente Bakterien ausbreiten und wie sie Antibiotika umgehen, sagte Rendi-Wagner. Dadurch könne man früher Maßnahmen ergreifen.
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