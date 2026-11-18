Mitten in der hitzigen Debatte um eine Rückkehr Russlands zu Eishockey-Wettbewerben ist der Weltverband IIHF von Hackern angegriffen worden. Die IIHF bestätigte am Dienstagabend, dass sie das Ziel einer Cyberattacke geworden sei. Die Homepage des Verbandes war nicht aufrufbar.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde die Webseite offline gesetzt, nachdem dort zuvor das Bild russischer Eishockeyspieler samt einer Propaganda-Parole zu sehen war. Die IIHF bestätigte zunächst nicht, dass es sich um einen russischen Hackerangriff handelte.
„Wir verurteilen diese Aktionen aufs Schärfste und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um den Ursprung des Angriffs zu ermitteln und unsere Systeme wiederherzustellen. Unsere Plattformen werden wieder online gehen, sobald wir sicher sein können, dass sie geschützt sind“, schrieb der Weltverband auf der Plattform X. „Die IIHF setzt sich weiterhin entschlossen dafür ein, die Integrität unserer Organisation zu wahren und unseren Sport zu schützen“, hieß es zudem.
CAS-Urteil mit heftigen Folgen
In der Eishockey-Welt gibt es große Aufregung, nachdem der Sportgerichtshof CAS Ende Oktober entschieden hatte, dass russische Teams trotz des weiter andauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine wieder an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Kanada hatte der Auswahl Russlands dann aber keine Visa für die U20-WM ausgestellt. Moskau will in der Causa erneut vor den CAS ziehen.
Deutschland will schnelle Entscheidung von WM 2027
Deutschland als Gastgeber der A-WM 2027 drängt auf eine schnelle Entscheidung in der Frage um eine Teilnahme der Russen. Die Bundesregierung will aktuell keine Aussage über eine mögliche Visa-Verweigerung treffen. Sie hält aber ähnlich wie der Deutsche Eishockey-Bund eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands für unmöglich. Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.
Der DEB und auch der Sportminister Ronald Rauhe hoffen nun auf eine generelle Suspendierung der Russen durch die IIHF mit deren deutschem Präsidenten Franz Reindl.
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