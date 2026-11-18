„Wir verurteilen diese Aktionen aufs Schärfste und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um den Ursprung des Angriffs zu ermitteln und unsere Systeme wiederherzustellen. Unsere Plattformen werden wieder online gehen, sobald wir sicher sein können, dass sie geschützt sind“, schrieb der Weltverband auf der Plattform X. „Die IIHF setzt sich weiterhin entschlossen dafür ein, die Integrität unserer Organisation zu wahren und unseren Sport zu schützen“, hieß es zudem.