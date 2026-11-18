Vor dem WM-Duell mit England und dessen Superstar Jude Bellingham habe sich Mexikos Erik Lira vorgenommen, den Real-Star hart in die Mangel zu nehmen. Das offenbarte der 26-Jährige nun im Podcast „Ovaciones“.
Leicht würde es gegen die „Three Lions“ nicht werden – dessen war sich Lira vor dem Achtelfinale im Aztekenstadion bewusst. Entsprechend hart müsse man gegen Stars wie Bellingham vorgehen.
„Er gehört zu den fünf oder zehn besten Spielern der Welt. Er ist unglaublich. Als ich erfuhr, dass er in der Startaufstellung stehen würde, habe ich mich mental darauf vorbereitet: Verdammt ja, ich werde ihn fertigmachen. Ich werde ihn treten, packen, anspucken … Ich weiß nicht, was ich sonst noch alles anstellen werde, ich werde alles auf ihn werfen“, verriet der Mexikaner, wie er sich mental auf das Duell vorbereitete.
Zwar stellten die Co-Gastgeber die „Three Lions“ vor große Herausforderungen, mussten sich am Ende aber doch mit 2:3 geschlagen geben, Bellingham traf doppelt.
„Wusste kaum, was ich sagen sollte“
Trotz all der vermeintlichen Treter-, Rempler- und Spuckereien kam es nach dem Schlusspfiff zu einem sportlichen Austausch der beiden Gegenspieler. „Am Ende kam er auf mich zu, umarmte mich und sagte: ‘Du bist ein großartiger Spieler, du hast ein riesiges Herz. Ich hoffe, du spielst mal für einen großen Verein.‘ Ich wusste kaum, was ich sagen sollte. Ich antwortete nur: ‘Viel Glück, Kumpel. Ich hoffe, ihr werdet Weltmeister‘“, so Lira.
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