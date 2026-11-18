„Er gehört zu den fünf oder zehn besten Spielern der Welt. Er ist unglaublich. Als ich erfuhr, dass er in der Startaufstellung stehen würde, habe ich mich mental darauf vorbereitet: Verdammt ja, ich werde ihn fertigmachen. Ich werde ihn treten, packen, anspucken … Ich weiß nicht, was ich sonst noch alles anstellen werde, ich werde alles auf ihn werfen“, verriet der Mexikaner, wie er sich mental auf das Duell vorbereitete.