Sorgt für Staunen: Erkältung in Zahlen ausgedrückt

Über 200 verschiedene Erreger verursachen eine Erkältung. Genauso oft erkranken Erwachsene auch im Laufe ihres Lebens daran. Gesamt sind das also in etwa auch 200 Wochen, die wir damit verbringen. 30 bis 50 Prozent der Verkühlungen werden von sogenannten Rhinoviren verursacht. Diese setzen sich an den Schleimhäuten der Nase und des Rachens fest und vermehren sich dort.