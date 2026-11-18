Für Pattinson ist die Bond-Rolle der bisher größte Karriereschritt. Und dass, obwohl er bereits alles erreicht hatte. Er war in „Harry Potter“ der legendäre Cedric Diggory, als „Twilight“-Vampir Edward Cullen ist er seit bald zwei Jahrzehnten ein unvergleichlicher Teenieschwarm. Zuletzt sorgt er mit Filmen wie „The Odyssey“, „The Drama“ und „Primetime“, für den er einen Oscar bekommen könnte, für Furore.