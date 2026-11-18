Amazon-Gründer Jeff Bezos war nach eigenem Bekunden „stark involviert“ in die Entscheidung, Robert Pattinson zum nächsten James Bond zu machen. Der zweitreichste Mensch räumte allerdings ein, anfangs leichte Vorbehalte gegen den 40-jährigen Darsteller aus „Twilight“ und „Batman“ gehabt zu haben. Im Gegensatz zu seiner Frau!
Lauren Sánchez Bezos gab Berichten zufolge den Ausschlag, dass Pattinson als 007 genommen wurde. Laut einem Bericht der „Times“ wurden die Vorsprechvideos nach einem großen Casting-Wochenende im Oktober auch Amazon-Gründer Jeff Bezos vorgelegt. Dieser zeigte die Aufnahmen seiner Ehefrau Lauren.
Pattinson hat das Aussehen, den Sex-Appeal und das Talent, um wirklich abzuliefern.
Lauren Sánchez Bezos
Die ehemalige TV-Moderatorin war demnach sofort überzeugt. Sie befand, Pattinson habe das nötige Gesamtpaket, um die legendäre Rolle zu tragen. Wörtlich soll sie erklärt haben, er habe „das Aussehen, den Sex-Appeal und das Talent, um wirklich abzuliefern“.
Gast bei Bezos Glamour-Hochzeit in Venedig
Ganz unbekannt war Pattinson im Bezos-Kosmos ohnehin nicht. Der Schauspieler gehörte gemeinsam mit seiner Verlobten Suki Waterhouse zu den prominenten Gästen bei der glamourösen Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig.
Amazon hatte 2022 das Filmstudio MGM gekauft, das traditionell die Bond-Filme mitproduzierte und vertrieb. Anfang vergangenen Jahres übernahmen die Amazon-MGM-Studios auch die kreative Kontrolle bei der Filmreihe. Bezos hatte den Chefposten bei Amazon zwar schon vor Jahren verlassen, hat als Gründer und großer Anteilseigner aber immer noch viel Gewicht bei dem Konzern.
„Rob hatte etwas Besonderes“
Bei einem Bühneninterview mit der Nachrichten-Website „Semafor“ gestand Bezos, anfangs Vorbehalte gegen Pattinson gehabt zu haben, „weil er schon so berühmt ist“. Zum Schluss habe man aus einer größeren Gruppe von Kandidaten fünf Finalisten ausgewählt. Mit ihnen habe man dann „altmodische Filmtests“ gemacht: „Komplette Kostüme, echte Kulissen, andere Schauspieler zusammen mit ihnen.“
Mit jedem der Finalisten seien drei verschiedene Szenen gedreht worden. Am Freitag habe man dann mehrere Stunden damit verbracht, die Filmproben zu sichten. Dabei sei offensichtlich geworden: „Er ist James Bond.“ Bezos: „Sie alle waren großartig, aber Rob hatte etwas Besonderes an sich.“
Für Pattinson ist die Bond-Rolle der bisher größte Karriereschritt. Und dass, obwohl er bereits alles erreicht hatte. Er war in „Harry Potter“ der legendäre Cedric Diggory, als „Twilight“-Vampir Edward Cullen ist er seit bald zwei Jahrzehnten ein unvergleichlicher Teenieschwarm. Zuletzt sorgt er mit Filmen wie „The Odyssey“, „The Drama“ und „Primetime“, für den er einen Oscar bekommen könnte, für Furore.
Drei Filme bestätigt
Für drei Filme schlüpft er nun in den Smoking der berühmtesten Agentenfigur der Filmgeschichte. Damit beginnt für 007 sowie für alles Fans, die mit ihm aufgewachsen sind, eine neue Ära. Ob er den Effekt, dass ein ganzer Kinosaal zu kreischen beginnt, wenn er wie damals, als glitzernder Vampir mit nacktem Oberkörper auftaucht, als neuer Bond wieder erzielt?
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