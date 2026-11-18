Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Tick, Trick und Track. Als die Schließung ihres Jugendzentrums droht, wollen sie den beliebten Treffpunkt mit Mut, Zusammenhalt und jeder Menge Einfallsreichtum retten. Unterstützung bekommen sie dabei von Onkel Donald und anderen Kindern – wobei Donald mit seinem Talent für turbulente Missgeschicke natürlich auch für zusätzliches Chaos sorgt. Die Geschichten verbinden klassische Entenhausen-Unterhaltung mit wichtigen Themen rund um Kinderrechte, Mitbestimmung und Verantwortung.