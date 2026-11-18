Kinder haben Rechte, Ideen und eine Stimme, die gehört werden soll. Genau darum geht es in der besonderen Ausgabe des Walt Disney Lustigen Taschenbuchs „Kleine Helden“, die Egmont Ehapa Media gemeinsam mit UNICEF Deutschland veröffentlicht. Die „Krone“ verlost 10 Exemplare des neuen LTB.
Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Tick, Trick und Track. Als die Schließung ihres Jugendzentrums droht, wollen sie den beliebten Treffpunkt mit Mut, Zusammenhalt und jeder Menge Einfallsreichtum retten. Unterstützung bekommen sie dabei von Onkel Donald und anderen Kindern – wobei Donald mit seinem Talent für turbulente Missgeschicke natürlich auch für zusätzliches Chaos sorgt. Die Geschichten verbinden klassische Entenhausen-Unterhaltung mit wichtigen Themen rund um Kinderrechte, Mitbestimmung und Verantwortung.
„Unsere Comics begeistern seit Generationen. Sie bringen Menschen zusammen und können Haltung zeigen. Mit dem, LTB ‘Kleine Helden‘ geben wir Kindern eine starke Stimme, und mit einem Euro je verkauftem Exemplar an UNICEF wird dieses LTB für uns zu einem ganz besonderen Herzensprojekt.“
Jörg Risken, Verlagsleiter der Egmont Ehapa Media GmbH
Comics mit wichtiger Botschaft
Das LTB „Kleine Helden“ enthält insgesamt 13 Comics sowie geballtes Wissen rund um Kinderrechte. Ergänzend gibt es Einblicke in die weltweite Arbeit von UNICEF. Passend dazu unterstützt auch der Verkauf des Buches die Arbeit des Kinderhilfswerks: Pro verkauftem Exemplar geht ein Euro an UNICEF. Damit verbindet die Sonderausgabe humorvolle Unterhaltung mit einem konkreten Beitrag für Kinder weltweit.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 10 Exemplare des Lustigen Taschenbuchs „Kleine Helden“. Mit etwas Glück landet eine ganz besondere Entenhausen-Ausgabe bei Ihnen zu Hause. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.