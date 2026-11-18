Mit seinen TikTok- und Instagram-Videos begeistert Ostliga-Schiedsrichter Kürsat Sungur Tausende Fußballfans, ein Clip ging sogar viral. Der 27-Jährige gewährt dabei exklusive Einblicke hinter die Kulissen – und träumt von einer großen Karriere mit der Pfeife.
„Ich dachte mir, ich filme das alles mal, schneide es zusammen und stelle es dann einfach auf TikTok“, grinst Kürsat Sungur, der seinen Schiedsrichter-Alltag mittlerweile regelmäßig mit seinen Followern in den sozialen Medien teilt.
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