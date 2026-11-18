Nach fast fünf Jahren Liebe ist Sky du Mont wieder Single. Der Schauspieler und die ORF-Journalistin Julia Schütze haben sich getrennt. „Ich möchte auch betonen, dass es an mir liegt, nicht an Julia“, sagte der 79-Jährige der „Bunte“.
Er und seine 29 Jahre jüngere frühere Partnerin hätten sich auseinandergelebt. „Aber wir sind friedlich, es gibt keinen Streit und auch kein böses Blut.“
Beim Interview flogen die Funken
Die Liebe von Sky du Mont und Julia Schütze begann im Frühjahr 2022. Der Schauspieler wurde von der ORF-Journalistin für den Podcast „#Talk2Me“ per Videoschalte interviewt. Und es funkte.
Für Schütze zog du Mont sogar nach St. Pölten. Nach der Trennung genießt der Schauspieler, der zuletzt im vergangenen Jahr in „Das Kanu des Manitu“ im Kino zu sehen war, aber nun sein Singleleben in Hamburg.
„Ich habe heute keine Angst mehr vor dem Alleinsein – ich bin viel sicherer geworden und auch nicht mehr so verletzlich“, erklärte er. Er sei im Reinen mit sich.
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