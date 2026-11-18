Es geht darin um eine Vielzahl von Artikeln und um Inhalte der Pilnacek-Bücher. „Zum ersten Mal klagt ein Polizeichef ein kritisches Medium mundtot“, spricht der von Zink vertretene Ex-Politiker von einer „Slapp-Millionenklage“. Die laut Pilz dazu führte, dass „ZackZack“ Anfang November am Handelsgericht Konkurs anmelden musste. Für Medien werde es immer enger, die rechtliche Beurteilung habe sich dramatisch gewandelt.