„Jetzt ist es still in Norwegen’, hallte es von der roten Mauer dänischer Fans. Sie ahnten nicht, was sie erwartete“, fasst es „TV2“ nach dem Match zusammen. Denn es folgte ein dänisches Drama. Norwegen-Kapitän Martin Ödegaard erzielte in der 84. Minute den Ausgleich. Als Dänemark das Remis schon über die Zeit zu bringen schien, sprang Joachim Andersen der Ball bei einem Klärungsversuch an den Arm. Haaland verwertete in der 96. Minute vom Punkt zum Sieg.