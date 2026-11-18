Dramatischer geht es nicht! Und die Lobgesänge auf die norwegische Nationalmannschaft könnten kaum eindrucksvoller ausfallen. Nachdem die Kicker rund um Superstar Erling Haaland das Nations-League-Duell gegen Dänemark von einem 0:2 in der Schlussphase noch in einen 3:2-Sieg – und damit zum Aufstieg ins Viertelfinale – drehen konnten, ist der Jubel in der Heimat groß.
Nach wenigen Minuten lagen die Norweger am Dienstagabend bereits mit 0:2 in Rückstand. Trotz des Anschlusstreffers von Haaland in der 37. Minute sah es lange Zeit nach einer Niederlage des WM-Viertelfinalisten aus. Doch dann folgte eine dramatische Schlussphase.
„Jetzt ist es still in Norwegen’, hallte es von der roten Mauer dänischer Fans. Sie ahnten nicht, was sie erwartete“, fasst es „TV2“ nach dem Match zusammen. Denn es folgte ein dänisches Drama. Norwegen-Kapitän Martin Ödegaard erzielte in der 84. Minute den Ausgleich. Als Dänemark das Remis schon über die Zeit zu bringen schien, sprang Joachim Andersen der Ball bei einem Klärungsversuch an den Arm. Haaland verwertete in der 96. Minute vom Punkt zum Sieg.
Norwegen im Ausnahmezustand! Nach den Erfolgen bei der WM gibt es nun das nächste Highlight. Durch den Last-Minute-Sieg ziehen die Wikinger ins Viertelfinale der Nations League ein. Fans und Presse feiern ihr Team, überschlagen sich mit Lobeshymnen.
„Keine Grenzen gesetzt“
„Dieses norwegische Team vollbringt etwas Unerklärliches. Das sollte nicht möglich sein. Unten auf dem Rasen sieht es dann auch so aus, als hätte Norwegen ein entscheidendes WM-Spiel gewonnen. Das gesamte norwegische Lager stürmt auf den Platz, die Dänen liegen überall verstreut“, schreibt etwa „Verdens Gang“.
Bei „Aftenposten“ ist zu lesen: „Hinter dem turbulenten Geschehen verbirgt sich ein ausgeprägter Teamgeist. Mir ist nach all den Eindrücken völlig schwindelig. Wo soll ich nach diesem Wahnsinn nur anfangen?“ und „NRK“ ergänzt: „Das Verrückteste, was wir je gesehen haben.“
Hervorgehoben wird dabei erneut Superstürmer Haaland. „Einen solchen Stürmer als Führungsfigur zu haben, ist absolut einzigartig. Kaum eine Nationalmannschaft in der Weltgeschichte hatte einen so herausragenden Einzelspieler. Solange wir Haaland haben, sind uns keine Grenzen gesetzt“, setzt „Dagbladet“ schon zu neuen Träumen an.
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