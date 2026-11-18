Wenn Karin Kuhn und ihre beiden Labradorhündinnen „Lia“ (2) und „Gillie“ (11) zusammen sind, strahlen ihre Augen um die Wette – und das sind die drei fast immer. Manchmal legt sich aber auch ein Schatten über Karins Augen. Dann, wenn sie von besonders fordernden Such-Einsätzen erzählt, die lange dauerten, Kinder betrafen und es kein Happy End gab. „Das nimmt einen mit.“ Zumal sie von Rettungshundeführern fordert: „Wir müssen so suchen, wie wenn es um eigene Angehörige geht. Jeder soll mitfühlen.“ Karin Kuhn ist oft ganz nahe dran, da sie persönliche Gegenstände von den Verwandten oder Freunden holt. Damit der Hund den Geruch und mit ihm die Fährte aufnehmen kann.