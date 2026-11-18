Von der Parfumabteilung direkt ins Gefängnis: Zwei Männer bedienten sich am Dienstag in einem Geschäft in Neu-Rum bei Innsbruck, ohne die Ware zu bezahlen. Die Filialleiterin kam ihnen auf die Schliche – und stellte die Verdächtigen zur Rede. Die Polizei hielt die Verdächtigen nach kurzer Flucht an, über einen wurde inzwischen U-Haft verhängt.