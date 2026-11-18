Von der Parfumabteilung direkt ins Gefängnis: Zwei Männer bedienten sich am Dienstag in einem Geschäft in Neu-Rum bei Innsbruck, ohne die Ware zu bezahlen. Die Filialleiterin kam ihnen auf die Schliche – und stellte die Verdächtigen zur Rede. Die Polizei hielt die Verdächtigen nach kurzer Flucht an, über einen wurde inzwischen U-Haft verhängt.
Über die Überwachungskamera hatte die Filialleiterin beobachtet, wie sich die beiden Männer in der Parfumabteilung verdächtig verhielten. Kurz darauf verließen sie das Geschäft mit einem Parfum, ohne dafür zu bezahlen.
Erfolgreiche Fahndung nach Flucht
Als die Frau das Duo vor dem Geschäft zur Rede stellte, ließen die Männer die Beute zurück und ergriffen die Flucht. Diese war aber nur von kurzer Dauer: Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung spürte die Polizei die beiden Verdächtigen im Nahbereich auf.
Bei der Befragung gestanden die beiden Männer den Diebstahl.
Ermittler von der Polizei
Rätsel um Staatsbürgerschaft
Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 41-Jährigen mit bislang ungeklärter Staatsangehörigkeit und einen 53-jährigen Russen. „Bei der Befragung gestanden beide den Diebstahl“, schildern die Ermittler.
41-Jähriger in Justizanstalt
Im Zuge der weiteren Erhebungen habe sich herausgestellt, dass der 41-jährige Verdächtige in den vergangenen Tagen weitere ähnliche Diebstähle begangen haben soll. Er wurde festgenommen.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Mann die Untersuchungshaft verhängt. Er sitzt in der Justizanstalt Innsbruck.
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