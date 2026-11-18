Deutschland und Österreich suchen Investoren, die TikTok-Europa kaufen. Dadurch sollen Kinder und Jugendliche geschützt werden. Das Kanzleramt betonte, das wäre ein „wichtiger Schritt hin zu einer wirklichen europäischen digitalen Souveränität“.
TikTok steht häufig in der Kritik: Der Algorithmus ist Experten zufolge so entwickelt, dass er das überwiegend sehr junge Publikum lange auf der Plattform hält und regelrecht süchtig macht. Problematische Inhalte können sich nahezu ungebremst verbreiten, auch der mangelnde Datenschutz ist Kritikern ein Dorn im Auge.
USA haben es vorgemacht
Nun haben Österreich und Deutschland eine Initiative gegründet, die die Plattform mit chinesischer Herkunft unter Kontrolle bringen soll: Der deutsche Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer und der österreichische Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll suchen Investoren, die TikTok-Europa kaufen. Die USA haben es schließlich vorgemacht, wie man das bewerkstelligen kann.
„Mit einer europäischen Eigentümerstruktur für TikTok wollen wir digitale Souveränität stärken, Medienvielfalt schützen und sicherstellen, dass die Spielregeln im digitalen Raum auch europäischen Interessen und Werten entsprechen“, betonte Pröll.
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