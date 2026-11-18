USA haben es vorgemacht

Nun haben Österreich und Deutschland eine Initiative gegründet, die die Plattform mit chinesischer Herkunft unter Kontrolle bringen soll: Der deutsche Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer und der österreichische Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll suchen Investoren, die TikTok-Europa kaufen. Die USA haben es schließlich vorgemacht, wie man das bewerkstelligen kann.