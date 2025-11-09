Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tipps gegen Erkältung

So werden Sie Husten und Schnupfen rasch los

Gesund
09.11.2025 06:00
Es gibt mehr als 200 verschiedene Virenarten, die eine Erkältung verursachen können.
Es gibt mehr als 200 verschiedene Virenarten, die eine Erkältung verursachen können.(Bild: Diana_Drubig)

Wenn es draußen kalt wird, haben Erkältungen wieder Hochsaison! Doch wer ein paar einfache Regeln beachtet, kann sich besser vor Krankheit schützen oder Beschwerden wie Husten sowie eine rinnende Nase rascher lindern.

0 Kommentare

Einige Menschen haben im Winter das Gefühl, ständig krank zu sein, während andere die Gesundheit gepachtet zu haben scheinen. Dies hängt in erster Linie mit der „Fitness“ unseres Immunsystems zusammen. Denn nur wenn dieses richtig arbeitet, kann es mit Krankheitserregern rasch fertig werden oder der Infekt tritt gar nicht in voller Stärke auf. Leichte Verkühlungen sind dann nach wenigen Tagen vorbei und belasten den Organismus nicht weiter.

Boostern Sie jetzt Ihr Immunsystem 
Viele Faktoren stellen eine Herausforderung für die Körperabwehr dar. Stress, Schlafmangel, einseitige Ernährung oder wenig Bewegung bringen das System aus der Balance. Zusätzlich werden mit zunehmendem Alter die Reaktionen der körpereigenen Abwehr langsamer, manche Entzündungsprozesse laufen im Hintergrund ab.

Umso wichtiger ist es, das Immunsystem zu unterstützen und zu trainieren, damit es eindringende Keime schneller und effizienter bekämpfen kann. Achten Sie daher auf:

  • Ausreichend Schlaf: Im Tiefschlaf produziert der Körper Botenstoffe, welche unsere Immunzellen koordinieren und fit machen. Guter Schlaf und die richtige Schlafhygiene (nicht zu warm beheizte Räume, Dunkelheit) sind daher gerade jetzt besonders wichtig.
  • Ausgewogene Ernährung: Essen Sie bunt, frisch, ballaststoffreich! Joghurt, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkorn sollten daher vermehrt auf den Speiseplan. Verwenden Sie frischen Ingwer oder Salbei zum Kochen und in Trinkwasser.
  • Regelmäßige Bewegung: Tägliche Spaziergänge, radeln zum Arbeitsplatz oder zumindest 20 Minuten im Freien verbringen, sind kleine, aber sehr wirksame Helfer für die Abwehrkräfte.
  • Gutes Stressmanagement: Atempausen, feste Zeiten ohne Bildschirm, gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie klingen banal, können aber viel bewirken. Denn chronischer Stress ist einer der größten „Feinde“ der Immunabwehr.

Verstopfte Nase als Stimmungskiller
Unsere Nase funktioniert wie ein Klimagerät: Einströmende Luft wird erwärmt, befeuchtet und gefiltert. Bei einer Erkältung schwellen die Schleimhäute an, produzieren zähen Schleim und die feinen Flimmerhärchen kommen mit dem Putzen nicht mehr nach. Die Luft hat dann weniger Platz und das Atmen fällt schwer.

Kalte Winterluft, überheizte Räume, Rauch, Staub oder Zugluft belasten die Nase zusätzlich. Nachts wird es oft schlimmer: Im Liegen verläuft der Abfluss des Schleims aus den Nebenhöhlen zäher und die Nase „macht dicht“. Muss man wegen einer verstopften Nase durch den Mund atmen, trocknet der Rachen aus, man beginnt zu schnarchen und wacht in der Früh mit einem kratzigen Hals auf.

Inhalieren über dampfendem Salzwasser macht die Nase wieder frei.
Inhalieren über dampfendem Salzwasser macht die Nase wieder frei.(Bild: Leonid Iastremskyi)

Soforthilfe für die „Schnupfennase“:

  • Meersalzsprays oder Nasenduschen halten die Schleimhäute geschmeidig, lösen Sekret und waschen Krankheitserreger aus. Auf ausreichende Luftfeuchtigkeit achten! Inhalieren von Wasserdampf (Topf mit heißem Wasser) bringt rasche Linderung.
  • Pflegende Sprays und Nasengels unterstützen die Regeneration. Viel trinken hilft ebenfalls, besonders förderlich sind Wasser und Kräutertees mit Thymian, Salbei oder Lindenblüte.
  • Richtig schnäuzen immer nur ein Nasenloch nach dem anderen und dabei den Mund leicht öffnen. Vermeiden Sie Pressen, denn das drückt Schleim in Richtung Nebenhöhlen oder das Mittelohr.
  • Reize vermeiden! Rauch, Staub, schwere Düfte oder kalter Lauf begünstigen Schwellungen.
  • Vor dem Schlafengehen die Nase frei machen und für einen erholsamen Schlaf den Kopf höher lagern.
  • Abschwellende Nasensprays sind in der akuten Erkältungsphase ein effektives Hilfsmittel. Jedoch nicht länger als sieben Tage benutzen, da sonst ein Gewöhnungseffekt auftreten und ein „medikamentenbedingter Dauerschnupfen“ entsteht.
Teetrinken befeuchtet die Schleimhäute und lindert Husten und Halskratzen.
Teetrinken befeuchtet die Schleimhäute und lindert Husten und Halskratzen.(Bild: drazen_zigic)

Zu den häufigsten Erkältungssymptomen zählt auch Husten. Dieser verläuft meist in Phasen: Anfangs kratzt es im Hals, dann folgt für ein paar Tage ein trockener Reizhusten, der schließlich in einen produktiven Husten (Schleimbildung) übergeht. Den Abschluss bildet wieder Reizhusten.

Auf diese ständigen Veränderungen des Krankheitsbildes sollte man sich bei der Behandlung einstellen. So helfen bei trockenem Reizhusten Hustenstiller, die aber bei festsitzendem Schleim nicht das richtige Mittel sind. Hier erleichtern Hustenlöser (Expektoranzien) das Abhusten des Schleims.

Maßnahmen gegen Halskratzen und Husten: 

  • Lutschpastillen bei Reizhusten regen den Speichelfluss an, legen einen Schutzfilm über Hals und Rachen. Achtung: Zu trockene Raumluft verstärkt die Beschwerden.
  • Inhalation mit Salzwasser (hilft bei trockenem sowie produktivem Husten) und regelmäßiges Trinken, am besten warmes Wasser oder ungezuckerte Kräutertees (Eibisch, Malve, Isländisch Moos, Thymian, Lindenblüte), halten die Schleimhäute ebenfalls geschmeidig.
  • Ein Löffel Honig lindert Kratzen und kann nächtlichen Husten spürbar reduzieren. 
Porträt von Regina Modl
Regina Modl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Digitaler Sehstress
Darum werden wir immer kurzsichtiger
Multiple Sklerose
Diese neuen Therapien geben Hoffnung
Bezahlte Anzeige
„Krone“-Gesund Talk
Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen
Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Fit durch den Herbst
Was unser Körper in der kalten Jahreszeit braucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
128.318 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.746 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
104.576 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Gesund
Tipps gegen Erkältung
So werden Sie Husten und Schnupfen rasch los
Krone Plus Logo
Entwicklungsbremse
Wie Tablet, Handy & Co. Kleinkindern schaden
Neuartiges Projekt
Automat teilt den Patienten jetzt die Arzneien zu
Männergesundheit
Warum frühe Vorsorge für ihn so entscheidend ist
Krone Plus Logo
Warten auf Diätpillen
Lost in Kilos? Abnehmspritzen im großen Vergleich

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf