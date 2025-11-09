So werden Sie Husten und Schnupfen rasch los

Einige Menschen haben im Winter das Gefühl, ständig krank zu sein, während andere die Gesundheit gepachtet zu haben scheinen. Dies hängt in erster Linie mit der „Fitness“ unseres Immunsystems zusammen. Denn nur wenn dieses richtig arbeitet, kann es mit Krankheitserregern rasch fertig werden oder der Infekt tritt gar nicht in voller Stärke auf. Leichte Verkühlungen sind dann nach wenigen Tagen vorbei und belasten den Organismus nicht weiter.