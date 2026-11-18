Inflationstreiber Verkehr

Der Bereich Verkehr blieb auch im Oktober 2026 der wichtigste Inflationstreiber im Jahresabstand. Die Teuerung für Verkehr lag im Oktober durchschnittlich bei 9,4 % und war damit geringer als im September. Hauptverantwortlich für diesen Rückgang waren die Flugtickets, die nur mehr um 6,0 % stiegen, nachdem sie im September um 12,1 % zugelegt hatten.