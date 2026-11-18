Die Inflation bleibt – laut Statistik Austria - im Oktober bei 3,6 Prozent. Damit bestätigte sich die Schnellschätzung von Anfang November. Als wesentlicher Dämpfer gilt die erweiterte Spritpreisbremse, gleichzeitig verstärkten aber höhere Preise für Erdgas und Heizöl den Inflationsdruck.
„Im Oktober 2026 verharrte die Teuerung in Österreich mit 3,6 % auf dem Niveau des Vormonats“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria am Mittwoch.
Inflationstreiber Verkehr
Der Bereich Verkehr blieb auch im Oktober 2026 der wichtigste Inflationstreiber im Jahresabstand. Die Teuerung für Verkehr lag im Oktober durchschnittlich bei 9,4 % und war damit geringer als im September. Hauptverantwortlich für diesen Rückgang waren die Flugtickets, die nur mehr um 6,0 % stiegen, nachdem sie im September um 12,1 % zugelegt hatten.
Für Treibstoffe war die Teuerung mit +33,8 % ebenfalls etwas geringer als im September mit +34,8 %. Das lag an der seit 1. Oktober erweiterten Spritpreisbremse, die eine Senkung der Mineralölsteuer um bis zu 6,7 Cent pro Liter sowie eine Deckelung der Raffinerie- und Tankstellenmargen um 3,5 Cent pro Liter mit sich brachte.
Lebensmittel günstiger
Gleichzeitig verstärkten höhere Preise für Erdgas und Heizöl den Inflationsdruck, und die Strompreise dämpften die Inflation weniger stark als noch im September. Ausgleichend wirkten niedrigere Lebensmittelpreise. Vor allem Fleisch und Gemüse waren etwas günstiger als vor einem Jahr, hieß es von der Statistik Austria.
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