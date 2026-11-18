Doch das ist nun schon 13 Jahre her. Das Warten auf den nächsten Teil hat sich so lange hingezogen, dass es in Gaming-Kreisen zu einem Running Gag wurde – viele Spieler waren bei der letzten Veröffentlichung noch Kinder. Jedes noch so kleine Stückchen Bildmaterial zum Titel wurde begierig verschlungen, vom ersten Trailer, der seit seiner Veröffentlichung vor fast drei Jahren mehr als 300 Millionen Aufrufe auf YouTube verzeichnet hat, bis hin zu einer Gameplay-Vorschau im August, die Netflix kurzzeitig zum Absturz brachte.