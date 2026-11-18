Die Urlaubstage sind beantragt, manch Krankenstand eingeplant und die Störungsfreiheit weitgehend sichergestellt: Millionen haben „GTA VI“ vorbestellt und vorab heruntergeladen, am Donnerstag um 00:00 Uhr fällt offiziell der Startschuss – Spieler in Ländern wie Neuseeland können dank der Zeitverschiebung bereits jetzt loslegen.
Nach 13 Jahren Wartezeit dürfte der Start weltweit zum Ausnahmeereignis für die Gaming-Community werden. „GTA VI“ ist der neueste Teil einer Reihe, die amerikanische Maßlosigkeit in Satire verwandelte, einige der größten Hollywood-Blockbuster in den Verkaufszahlen übertraf und mit ihrer expliziten Gewalt den Zorn der Gesetzgeber auf sich zog.
Livestream: In Neuseeland wird bereits gezockt (Spoiler-Warnung!)
„Alle reden darüber, alle meine Freunde bei der Arbeit und auch einfach so im Internet (…) es fühlt sich in gewisser Weise wirklich so an, als würde die ganze Gesellschaft zusammenkommen“, sagt Owen Donahue, ein 23-Jähriger aus Los Angeles, der in der Fernsehbranche arbeitet.
Der Hype begann 1997
„Grand Theft Auto“ begann 1997 mit einem Spiel aus der Vogelperspektive und stark verpixelten Grafiken, bei dem es darum ging, Autos zu stehlen und Aufträge für Verbrechersyndikate auszuführen. Mit jeder neuen Folge wurden die Grafik und die Handlung ausgefeilter. „GTA V“, das 2013 veröffentlicht wurde und in einem alternativen Los Angeles namens Los Santos spielt, war eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten.
Doch das ist nun schon 13 Jahre her. Das Warten auf den nächsten Teil hat sich so lange hingezogen, dass es in Gaming-Kreisen zu einem Running Gag wurde – viele Spieler waren bei der letzten Veröffentlichung noch Kinder. Jedes noch so kleine Stückchen Bildmaterial zum Titel wurde begierig verschlungen, vom ersten Trailer, der seit seiner Veröffentlichung vor fast drei Jahren mehr als 300 Millionen Aufrufe auf YouTube verzeichnet hat, bis hin zu einer Gameplay-Vorschau im August, die Netflix kurzzeitig zum Absturz brachte.
Urlaub, Krankenstand oder offizieller „Game Day“?
Laut Daten von BambooHR, einem Anbieter einer Plattform, die kleinen und mittleren Unternehmen bei der Verwaltung von Dienstplänen hilft, liegen die Anträge auf bezahlten Urlaub für den Tag der Markteinführung um etwa 13 Prozent über dem Durchschnitt eines normalen Novembertages. Als wahrscheinlich gilt, dass sich am Donnerstag auch viele Mitarbeiter krankmelden werden.
Eine Umfrage von BambooHR unter 1500 Erwachsenen in den USA ergab, dass etwa ein Drittel der Arbeitnehmer der Generation Z plant, sich an diesem Tag freizunehmen. Für Unternehmenschef Brad Rencher ist das „ein Ausmaß, wie wir es bei anderen Unterhaltungsproduktstarts noch nicht gesehen haben“. Einige Unternehmen kommen der Begeisterung ihrer Mitarbeiter entgegen: Logitech, ein Hersteller von Gaming-Hardware, gewährt seinen Mitarbeitern einen zusätzlichen freien Tag namens „Game Day“.
Manche Spieler haben besondere Vorkehrungen getroffen. So erklärte der singapurische Gamer Julian Tay in einem Social-Media-Beitrag, er habe für seine Partnerin eine fünf Punkte umfassende „GTA VI Spielvereinbarung“ ausgearbeitet, die die ersten zehn Tage nach dem Start abdeckt und festlegt, wann Missionen unterbrochen werden dürfen und wann Umarmungen, Küsse und Besorgungen erlaubt sind. „Ich werde in den Flow-Zustand eintauchen, und das bedeutet im Grunde, dass ich nicht aufhören werde, bis ich das gesamte Spiel durchgespielt habe“, sagte Brayden Whaley, ein 23-jähriger Content-Creator aus Los Angeles.
Bonnie und Clyde in Vice City
“GTA VI“ entführt Gamer in die neonbeleuchteten Straßen von Vice City, einer fiktiven Version von Miami. Das Spiel bietet zwei spielbare Charaktere – die Komplizen Lucia und Jason, ein modernes Bonnie-und-Clyde-Paar, das nach einem missglückten Raubüberfall in eine weitreichende Verschwörung hineingezogen wird. Lucia ist die erste facettenreich ausgearbeitete spielbare weibliche Figur der Serie und geht damit auf eine häufige Kritik von Spielerinnen ein – zu einer Zeit, in der das Gaming-Publikum zunehmend älter und weniger männlich wird. Laut der Entertainment Software Association machen Frauen fast die Hälfte der Spieler in den USA aus.
Mit einem Produktionsbudget von schätzungsweise einer Milliarde US-Dollar (rund 908 Millionen Euro) oder mehr ist „Grand Theft Auto VI“ eines der teuersten Spiele, die je produziert wurden. Damit wird die Markteinführung zu einer großen Bewährungsprobe – nicht nur für Rockstar Games und den Eigentümer Take-Two Interactive Software, sondern auch für einen Spielemarkt, der unter nachlassenden Umsätzen und einer schwächeren Nachfrage nach veralteten Konsolen leidet. Die ersten Verkaufszahlen sind jedoch vielversprechend.
3,25 Milliarden Dollar geschätzter erster Wochen-Umsatz
„Mit geschätzten zehn Millionen Vorbestellungen zu einem Durchschnittspreis von knapp 100 Dollar erzielt ,GTA VI‘ bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Umsatz in Höhe von einer Milliarde Dollar – zwei Tage schneller als sein Vorgänger und noch bevor es überhaupt jemand gespielt hat“, sagte Joost van Dreunen, Professor für Spiele an der Stern School of Business der NYU. Das Marktforschungsunternehmen Newzoo schätzt den Umsatz in der ersten Woche auf mindestens 3,25 Milliarden Dollar für die Spielekonsolen Sony PlayStation 5 sowie Microsoft Xbox Series X|S.
„Auf kultureller Ebene ist ,GTA VI‘ meiner Meinung nach bereits ein Erfolg“, sagte Bob De Schutter, Professor für Kunst und Design an der Northeastern University. „Die Netflix-Vorschau schoss direkt an die Spitze der Rangliste und verdrängte Filme und Fernsehserien. Kein Spiel hat jemals so etwas geschafft.“
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