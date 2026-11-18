Der Blutnotstand in Österreich wird immer dramatischer. In nur vier Bundesländern gibt es noch genügend Blut, um zumindest die eigenen Patienten zu versorgen. Für Patienten aus anderen Bundesländern ist es aber viel zu wenig. Das Rote Kreuz appelliert dringend: „Jede einzelne Spende wird gebraucht!“
Husten, Schnupfen, Fieberschübe – mit Stand vom vergangenen Wochenende hüteten 265.949 Österreicher mit mehr oder weniger schweren Infekten das Bett. Auch die Zahl der Grippeerkrankten stieg um mehr als 100 Personen. Grippe und Viren haben gerade Hochsaison, die Krankenstände schnellen Woche für Woche in die Höhe.
Nur 3,5 Prozent spenden, 100 Prozent verlassen sich darauf
Ein Umstand, der aktuell dazu führt, dass immer weniger Blut spenden dürfen. Nach leichten Infekten beträgt die Wartezeit, bis man spenden darf eine Woche, nach schwereren muss man vier Wochen warten. Und das, obwohl sowieso nur 3,5 Prozent der Spendenfähigen auch wirklich Blut spenden gehen. „Nur wenige gehen spenden, aber 100 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher verlassen sich darauf, im Notfall eine lebensrettende Blutspende zu erhalten“, kritisiert auch Dr. Christof Jungbauer, seines Zeichens Leiter der Blutspendezentrale im Osten.
Die Blutkonserven gehen zur Neige. Wir rufen alle gesunden Erwachsenen auf, jetzt zur Blutspende zu kommen.
Dr. Christof Jungbauer leitet die Blutzentrale im Osten des Landes
Bild: Helmut Mitter, Österreichisches Rotes Kreuz
Viele Länder steuern auf Blutnotstand zu
Dort sank der Lagerstand an Konserven schon, wie berichtet, auf unter 50 Prozent. Die Lage sei „kritisch“, hieß es gegenüber der „Krone“. Nun scheint man direkt auf den Blutnotstand zuzusteuern. Mittlerweile gibt es so wenig Blut, dass die Versorgung in Wien, in Niederösterreich, im Burgenland, der Steiermark und in Salzburg akut gefährdet ist.
Vor allem Junge sind gefragt
„In den anderen vier Bundesländern ist die Lage noch stabil, aber auch zu niedrig, um alle Bundesländer ausreichend und dauerhaft mit Blutkonserven zu versorgen“, warnt das Rote Kreuz. Jeder, vor allem Junge, die bisher noch nie gespendet haben, sei jetzt gefragt. Auch Jungbauer appelliert dramatisch an die Allgemeinheit: „Damit weiter alle in Österreich versorgt werden können, wird jede einzelne Spende dringend gebraucht!“
In wenigen Minuten prüfen, ob ich spenden darf
Blut spenden dürfen grundsätzlich übrigens alle Menschen im Alter von 18 bis 70 Jahren (Erstspender dürfen bis zu ihrem 60. Geburtstag), die gesund sind. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und etwas Zeit. Sämtliche Blutspendeaktionen des Landes sind auf www.blut.at aufgelistet. Auf der Webseite lässt sich auch in wenigen Minuten prüfen, ob alle Kriterien für eine Blutspende erfüllt sind.
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