Nur 3,5 Prozent spenden, 100 Prozent verlassen sich darauf

Ein Umstand, der aktuell dazu führt, dass immer weniger Blut spenden dürfen. Nach leichten Infekten beträgt die Wartezeit, bis man spenden darf eine Woche, nach schwereren muss man vier Wochen warten. Und das, obwohl sowieso nur 3,5 Prozent der Spendenfähigen auch wirklich Blut spenden gehen. „Nur wenige gehen spenden, aber 100 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher verlassen sich darauf, im Notfall eine lebensrettende Blutspende zu erhalten“, kritisiert auch Dr. Christof Jungbauer, seines Zeichens Leiter der Blutspendezentrale im Osten.