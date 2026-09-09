NEOS-Chefin verwechselt Polterer mit FPÖ-Fans

Wie üblich besucht Meinl-Reisinger auch dieses Jahr in Festtagstracht am Samstag den Kirtag, mischte sich sichtlich gut gelaunt unter die Feiernden, gab Autogramme und machte Selfies. Als sie dann eine kurze Ansprache hielt, wurden in Teilen des Publikums im Bierzelt Buhrufe und Pfiffe laut. „Ich weiß einfach, wo es wirklich schön ist, wo man gerne herkommt, wo man sich wohlfühlt, wo man viele nette Menschen trifft“, sagte die Politikerin, die im steirischen Salzkammergut ein Feriendomizil hat. „Jawohl, es ist einfach schön da, wirklich schön.“