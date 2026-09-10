Kann dieser Plan Probleme um den Bahnhof lösen?

188 Personenkontakte bei nur vier Beobachtungen – und eine Zahl sticht dabei besonders hervor. Die Erhebungen des Ordnungsdienstes am Linzer Hauptbahnhof nimmt FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml nun zum Anlass für einen neuen Vorstoß. Dieser könnte für einen Teil jener Menschen, die sich regelmäßig rund um den Bahnhof aufhalten, Konsequenzen haben.
Alkohol, Drogen und auffällige Gruppen sorgen am Hauptbahnhof seit Monaten für Diskussionen. Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) will nun verstärkt die Fremdenpolizei einschalten und den Aufenthaltsstatus von Personen am Bahnhofsvorplatz und im angrenzenden Park kontrollieren lassen.
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