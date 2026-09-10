Kann dieser Plan Probleme um den Bahnhof lösen?

188 Personenkontakte bei nur vier Beobachtungen – und eine Zahl sticht dabei besonders hervor. Die Erhebungen des Ordnungsdienstes am Linzer Hauptbahnhof nimmt FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml nun zum Anlass für einen neuen Vorstoß. Dieser könnte für einen Teil jener Menschen, die sich regelmäßig rund um den Bahnhof aufhalten, Konsequenzen haben.