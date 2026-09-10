KAC bei Serienmeister: Nickl nennt Erfolgsrezept

Dritter Spieltag in der Champions Hockey League für die Rotjacken: Thimo Nickl und Co. müssen zu Norwegens Serienmeister Storhamar, die bereits Genf und Davos quälten. Die Klagenfurter haben nach ihren letzten beiden Auftritten ihre Lehren gezogen. Und: So steht es um die neuen Ausfälle beim KAC.