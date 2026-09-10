Für Helmut Wiesinger fiel der letzte Vorhang

Jetzt bleiben Erinnerungen. An seine Stimme, seine Figuren, sein verschmitztes Lächeln, an die vielen Abende im Theater und an einen Menschen, der sich in die Seele seines Publikums gespielt hat. Ein letzter Satz für einen Mann, für den der Vorhang zwar gefallen ist – dessen Rollen aber noch lange nachhallen werden: „Lieber Helmut, die Bretter, die dir die Welt bedeutet haben, sind nun über den Wolken.“