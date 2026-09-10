246 Kilometer lange Qual: Darum ist der Wurm drin!

Auf den letzten Kilometern tummeln sich lachende Kinder um die Läufer. Die ganze Gemeinde Sparta ist auf den Beinen, huldigt entlang der Strecke den erschöpften Ankömmlingen. Es herrscht Euphorie pur. Und dann ragt das Ziel aller Träume mehrere Meter hoch in den Himmel: Spartaner-König Leonidas!