Keine Schule für Mädchen: Tirolerin kämpft dagegen

Wenn Birgitt Drewes aus Mils bei Hall von einer Kenia-Reise nach Österreich zurückkehrt, dann erlebt sie schon mal einen Kulturschock. „Wie froh wir sein können, dass wir in einem Land leben, in dem Bildung eine Selbstverständlichkeit ist“, konstatiert die Tirolerin und erzählt dann von einem Land, in dem Kinder vergeblich davon träumen, in die Schule gehen zu dürften.