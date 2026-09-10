Keine Schule für Mädchen: Tirolerin kämpft dagegen

Es ist Schule, aber nicht jeder darf hin. Für viele Maasai-Mädchen in Kenia ist das Realität. Die Tirolerin Birgitt Drewes findet für ihre Schützlinge mit Hilfe aus Österreich doch Wege und ist dabei auch sehr streng.
Wenn Birgitt Drewes aus Mils bei Hall von einer Kenia-Reise nach Österreich zurückkehrt, dann erlebt sie schon mal einen Kulturschock. „Wie froh wir sein können, dass wir in einem Land leben, in dem Bildung eine Selbstverständlichkeit ist“, konstatiert die Tirolerin und erzählt dann von einem Land, in dem Kinder vergeblich davon träumen, in die Schule gehen zu dürften.
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