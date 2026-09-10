Wende! Auch Frankreich stellt sich gegen Infantino

Insider: Wiederwahl nicht gefährdet

Dem Gegenwind aus Europa ungeachtet sehen Insider Infantinos Wiederwahl derzeit nicht gefährdet. „Vor drei Wochen dachte ich, er wäre tot. Aber was ich nicht bedacht hatte, war, dass die Beziehungen, die er in den zehn Jahren an der Macht aufgebaut hat, fast unzerbrechlich sind“, sagte eine Quelle im Weltverband gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Wahl berge auch ein gewisses Risiko für die UEFA. Sollte Infantino wiedergewählt werden, würde er seine Macht festigen. „Für die UEFA ist es nun ein noch größeres Risiko, eine Abstimmung anzustreben und dabei nicht zu gewinnen.“