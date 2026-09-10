US-Regierung verärgert Tetris-Macher mit Spielklon

Das Unternehmen hinter dem Videospielklassiker Tetris hatte direkt nach der Veröffentlichung der Arcade-Seite klargestellt, dass es nicht in die Entwicklung von „Build The Wall“ involviert war und eine deutliche Warnung an dessen Entwickler gerichtet: „Wir nehmen Urheberrechtsverletzungen sehr ernst“. Auch vom Inhalt hatte sich das Unternehmen in seinem Post distanziert: „Bei Tetris glauben wir an die Kraft der Verbindung und daran, Menschen zusammenzubringen, statt sie zu spalten.“